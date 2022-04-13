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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ أسيوط يتفقد أعمال إنشاء مجمع لخدمات المواطنين ووحدة صحية

محافظ أسيوط يتفقد
محافظ أسيوط يتفقد مشروعات حياة كريمة بقرى ديروط

تفقد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط أعمال تنفيذ مجمع خدمات المواطنين بقرية الحوطا والوحدة الصحية بقرة العوامر بمركز ديروط .

 

وذلك ضمن المشروعات التي ينفذها جهاز تعمير الوادي الجديد بقرى مركز ديروط ضمن القرى المستهدفة بالمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بمرحلتها الجديدة المشروع القومي لتطوير الريف المصرى التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية لتحسين مستوي الخدمات المقدمة للمواطنين وفقًا لرؤية مصر 2030 لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.

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رافقه خلال الجولة النائب حمادة زين قرشي عضو مجلس الشيوخ والنائب محمد عيد عبدالجواد والنائب حمادة زهير فولي عضوا مجلس النواب والمهندس محمد عادل دياب المدير التنفيذي لمشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة بجهاز تعمير الوادي الجديد ومحمود نجار رئيس مركز ومدينة ديروط وعيون إبراهيم نائب رئيس مركز ومدينة ديروط والمهندس حازم سيد منسق عام المشروعات والمهندس أحمد مصطفى المشرف على تنفيذ مشروعات الوحدات الصحية بمركزي ديروط ومنفلوط والمهندس أحمد ممدوح المشرف على تنفيذ مشروعات مراكز الشباب بمركزي ديروط ومنفلوط ومسئولي الشركة المنفذة للأعمال. 


حيث بدأ المحافظ ومرافقوه جولتهم بتفقد أعمال إنشاء مجمع خدمات المواطنين بقرية نزلة عبد اللاه التابعة لمركز ديروط وتابع أعمال التشطيبات النهائية بالمبنى الذي يتكون من 3 طوابق ويجرى تنفيذه بتكلفة 10 مليون جنيه واستمع إلى شرح من مسئولي الشركة المنفذة للمشروع واطمأن على معدلات ومراحل التنفيذ ويتكون مجمع الخدمات من 3 طوابق "أرضي و2 علوى" ومن المقرر أن يحتوى المجمع على مركز تكنولوجي وسجل مدني وشهر عقاري ومكتب بريد ومكتب تموين ومكتب تضامن اجتماعي ومقر الوحدة المحلية ومقر للمجلس المحلي وذلك لخدمة أهالي القرى والقرى المجاورة وتسهيلًا وتيسيرًا لهم لاستخراج جميع المستندات الحكومية المطلوبة.


كما استكمل المحافظ جولته بتفقد أعمال إنشاء الوحدة الصحية بقرية العوامر التابعة لمركز ديروط والتي يجرى انشائها بتكلفة 31.7 مليون جنيه وتتكون من 3 طوابق "أرضي و2 علوى" ومن القمرر أن يحتوى الدور الأرضي على عيادة طب الاسرة وتطعيمات وعيادة أسنان ومركز كبار السن وخدمات تثقيفية وعيادة إسعافات أولية ومتابعة حمل والدور الأول علوي على غرفة أنظمة وعيادة طب أسرة ومشورة ومعمل والدور الثاني العلوي من غرفة تعقيم ومغسلة ومخزن والإدارة وذلك تسهيلًا على المواطنين للحصول على الخدمة الطبية بسهولة ويسر معلناً دعمه الكامل وتدخله لتذليل العقبات أمام تنفيذ المشروعات.


وأكد المحافظ إنه يجرى تنفيذ 35 مجمع خدمات على مستوى المحافظة بتكلفة اجمالية تعدت 384 مليون جنيه وذلك ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة لافتاً إلى أن النهوض بالقطاع الصحي يأتي على رأس أولويات القيادة السياسية والحكومة تزامنًا مع تنفيذ العديد من المبادرات الرئاسية في قطاع الصحة بالإضافة إلى تنفيذ فعاليات المبادرة الرئاسية حياة كريمة بالقرى والنجوع الأكثر احتياجًا والتى تستهدف فى محافظة أسيوط تنفيذ 137 وحدة صحية ومركز صحي شامل بالقرى الأكثر احتياجًا وفقاً للمواصفات الخاصة بوزارة الصحة ومنظومة التأمين الصحي الشامل للمواطنين موجهاً بضرورة الإسراع في معدلات التنفيذ والمتابعة المستمرة والميدانية لجميع الأعمال الجاري تنفيذها بالقرى الأكثر احتياجًا.


وأكد محافظ أسيوط على متابعته المستمرة لتنفيذ المشروعات على أرض الواقع من خلال جولاته الميدانية لتذليل العقبات والتحديات التي قد تواجه التنفيذ وتقديم كافة سبل الدعم الممكنة لتنفيذ معدلات انجاز أسرع خاصة مع اهتمام الدولة وأجهزتها للانتهاء من أكبر عدد من المشروعات المستهدفة للمساهمة في خدمة المواطنين خاصة في القرى لافتًا إلى أن المشروع القومي لتطوير الريف المصري يستهدف 7 مراكز بالمحافظة خلال مرحلته الجديدة بإجمالي 149 قرية و894 تابع ويتولى جهاز تعمير وسط وشمال الصعيد تنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية بعدد 4 مراكز هي "ساحل سليم وأبوتيج وأبنوب والفتح" ويتولى جهاز تعمير الوادى الجديد تنفيذ المشروعات بمركزى "منفلوط وديروط" ويتولى جهاز تعمير جنوب الصعيد تنفيذ المشروعات بمركز صدفا يتضمن تطوير شامل للبنية الأساسية والخدمات الاجتماعية والأوضاع الاقتصادية فضلًا عن تحسين أوضاع الفئات الأولي بالرعاية بتلك القرى والنجوع.

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