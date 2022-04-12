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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

صمموا سيارة وطائرة بدون قائد وروبوت يعمل بالماء

عباقرة جامعة أسيوط ينافسون على المراكز الاولى في الابتكارات بأمريكا

طلاب جامعة أسيوط
طلاب جامعة أسيوط يصممون طائرة بدون طيار

في أقل من شهر نجح طلاب جامعة أسيوط ، في الوصول للعالمية من خلال مشاركتهم في مسابقات دولية وأخرى محلية، بعد أن قاموا بتصميم طائرة بدون طيار وسيارة تسير دون قائد وروبوت يعمل بالمياه وغيرها من التصميمات، والتي نافست جامعات عالمية ومنها من حصد مراكز متقدمة ومنها ما ينافس حاليا بين الجامعات بالولايات المتحدة الأمريكية .

وفي هذا التقرير، نرصد أبرز تصميمات عباقرة جامعة أسيوط… 

 

روبوت يعمل بالمياه

 حصد فريق طلابى من كلية الهندسة على المركز الخامس عالميا في مسابقة "  Student Design competition" والمنعقدة ضمن فعاليات مهرجان الهندسة من تنظيم الجمعية الأمريكية لمهندسي الميكانيكا بالولايات المتحدة لتصميمهم وذلك لتصميهم روبوت يعمل بالمياه.

وقام الفريق الطلابي بتصميم وتصنيع ربوت يعمل بالمياه كمصدر دفع وطاقة وحيد في محاكاة لفكرة عمل التوربينات والسدود وضم الفرق كلا من الطلاب نزار إبراهيم، كريم صلاح ، محمد عبد الرضي  ، خالد جمال ، حسن كمال، رمضان محمد ، إسلام عبد الهادي .

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وقال الدكتور نوبى محمد حسن عميد كلية الهندسة إن الفريق الطلابي يضم مجموعة من الطلاب جميعهم من فرق دراسية مختلفة بقسمى الميكانيكا والميكاترونيكس بكلية الهندسة وان المسابقة تنظمها الجمعية الأمريكية للمهندسي الميكانيكا ضمن فاعليات مهرجان الهندسة بالولايات المتحدة الأمريكية، وهو ما يعد  تأكيداُ على ما تضمه الكلية على عناصر متميزة من الطلاب يواصلون العمل الدءوب  من اجل تجديد مكانتهم وحصد أماكن متقدمة فى كافة المحافل الدولية وتمثيل جامعة أسيوط على نحو لائق ومشرف .

 

تصميم وبرمجة سيارة ذاتية القيادة

 

فيما فاز فريق طلابي من كلية الهندسة  بالمركز السابع عالميا في مسابقة " Extended Reality Challenge-Autonomous vehicles " ضمن فعاليات مهرجان الهندسة من تنظيم الجمعية الأمريكية لمهندسي الميكانيكا بالولايات المتحدة .

وقال أحد أعضاء الفريق الطلابي ان المسابقة هي تصميم وبرمجة سيارة ذاتية القيادة ومحاكاة لعملها في الواقع الافتراضي وان الفريق يسعي ان يكون رائدا في هذا النوع من المركبات وتأهيل طلابه لتصميمها وتصنيعها في مواكبة لما يدور حول العالم من تطور تكنولوجي في المجال ذاته ، مشيرا  الى ان الفريق ضم كلا من نزار ابراهيم، عبد الرحمن عرفه ، محمد محمود ، عمرو مصطفي

 

ومن جهته أكد الدكتور شحاتة غريب نائب رئيس جامعة أسيوط لشئون التعليم والطلاب أن هذا النوع من المسابقات هو الأول من نوعه حيث يتضمن تقنيات متقدمة للمحاكاة في الواقع الافتراضي للسيارات ذاتية القيادة التي تعد مستقبل تكنولوجيا السيارات و انه هدف للفريق أن يعمل علي هذا النوع من التكنولوجيا لمواكبة التطور في صناعة المركبات.

 

تصميم طائرة بدون طيار

 

فيما غادر فريق طلابي بكلية الهندسة جامعة أسيوط إلى ولاية كاليفورنيا الأمريكية للمنافسة في مسابقة الجمعية الأمريكية للمركبات بعد تصميمهم طائرة بدون طيار RC Plane   .

وقال أحد أعضاء الفريق أن هذه الطائرة هي الأولي من نوعها في الصعيد وتم تجربتها قبل عدة أيام في مطار الهيئة العربية للتصنيع بحلوان تحت إشراف القوات الجوية وتم التحكم فيها عن طريق طيار متخصص ونجحت هذه التجربة بدون حدوث أي تلف في الطائرة، بل وبعد انجاز المهمة بنجاح.

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وأشار الى أنه تم تصنيع الطائرة تحت إشراف الدكتور محمود عثمان المدرس بكلية الهندسة قسم الميكانيكا، والمهندس رامي عنتر المعيد بكلية الهندسة قسم الميكانيكا ، وكانت اهم التحديات هي قدرتهم على صناعة طائرة  بنجاح رغم أن ذلك التخصص  غير موجود بكلية الهندسة بجامعة أسيوط.

وتتميز الطائرة بأن وزنها لا يزيد عن 6 كيلوجرامات وقادرة على حمل وزن مقارب لوزنها. كما انه تم تصنيع الطائرة من مواد محلية حيث لم يتم الاعتماد على أي خامات مستوردة في الطائرة سوي المحركات فقط وذلك لأنها لا تصنع داخل مصر.

وأشار الدكتور عزت عبد المنعم مرغنى وكيل كلية الهندسة لشئون التعليم والطلاب أن الفريق يتكون الفريق من 9 طلاب وهم: مصطفي محمد، أحمد جمال، يوسف محيي الدين، محمد صلاح ، جيهان محمد، إسراء شعبان، داليا عيد، عبد المنتصر فؤاد، أنطونيوس بشري

 

"رالي السيارات الكهربائيةEVER EGYPT "

 

فيما حقق فريق طلاب Assiut Motorsport   المركز الخامس"رالي السيارات الكهربائيةEVER EGYPT "  في مسابقة "رالي السيارات الكهربائية" وذلك في موسمه الرابع والمشارك به 17 فريق من مختلف الجامعات 

وأوضحا الدكتور جمال عبد الناصر والدكتور محمد بدرت مشرفين الفريق أن فريق  Assiut Motorsportيضم اكثر من 60 طالب من قسمي الكهرباء و الميكانيكا و مختلف كليات الجامعة و الذي نجح في صناعة السيارة الكهربائية للمرة الثانية و المشاركة في المسابقة من خلال الدعم المادي و المعنوي المقدم من أكاديمية البحث العلمي و الجامعة والذي يسير وفق رؤية مجتمعية واضحة تهدف في مجملها لخلق أفكار إبداعية تصلح للتطبيق في وصور مشروعات تخدم المجتمع ويتغلب على مشكلة من مشكلاته في ظل اتجاه شركات السيارات و الدولة المصرية لصناعة السيارات الكهربائية بدلاً من الوقودية ودعمها المستمر للمسابقات و طلاب كليات الهندسة و تقديم الدعم لصناعة سيارة كهربائية بأيدي مصرية،

وقال قائد الفريق الطالب احمد عز ان هذا الموسم من المسابقة كان به تحديات كثيرة خصوصا انه تم صناعة السيارة بشكل كامل وتجربتها في خلال 28 يوم فقط ، ومع ذلك حققنا المركز الخامس في هذا الموسم بدلا من الحادي عشر في الموسم السابق ، وانه يطمح هو وباقي أعضاء الفريق في تحقيق المركز الأول خلال الموسم القادم ، كما إننا نعمل على تطوير مراحل التصنيع لتحقيق مراكز متقدمة في المستقبل .

 

تراك المستشفيات الذكية

 

وحقق فريق من طلبة كلية الحاسبات والمعلومات المركز الأول  على مستوى الجمهورية فى تراك المستشفيات الذكية والمقام ضمن أول مسابقة " هاكاثون المدن الذكية " والذي أقيم بجامعة بنها بين 77 فريق متقدم .

وقالت الدكتورة تيسير حسن عبد الحميد عميدة كلية الحاسبات والمعلومات أن الفريق الطلابي الفائز جميعه من أبناء كلية الحاسبات والمعلومات ، حيث أن  المسابقة شهدت تنافس  مبرمجى الكمبيوتر لتطوير البرمجيات حيث تشاركوا بشكل مكثف في تطوير برمجية " سوفت ويير " والتي تستهدف الأغراض التعليمية او الاجتماعية فيما يهدف بعضها لإنشاء برمجيات قابلة للاستخدام  و ضم الفريق كلا من الطالب محمود سيد يوسف قطب , الحسن محمد كامل , ريم أسامة عبد المنعم , نورهان أحمد عبد الفتاح , نانسي علاء فوزي .

 

تصميم جهاز تنفس صناعى

 

فيما نجح فريق طلابي من تنفيذ جهاز تنفس صناعي منخفض التكلفة والذي تم اختياره ضمن أفضل خمسة مشروعات على مستوى الجمهورية فى المسابقات القومية التى نظمتها جامعة عين شمس بالتعاون مع أكاديمية البحث العلمى  

وقال الدكتور عماد ظريف المشرف الأكاديمي على الفريق أن اختيار الطلاب جاء في إطار المسابقة القومية لتصميم جهاز تنفس صناعي منخفض التكلفة يساعد مرض الفشل التنفسي و مصابي كورونا ممن يستلزم وضعهم على جهاز التنفس الصناعي و التي شهدت منافسة 100 فريق من مختلف إنحاء محافظات الجمهورية و تم اختيار فريق جامعة أفضل خمس فرق لأفضل جهاز .

وأضاف المهندس أحمد سمير المشرف  التنفيذي على وحدة المشروعات الابتكارية أن جهاز التنفس الصناعي يعمل عن طريق التعامل الدقيق مع الحاسبات و أنظمة التحكم و كذلك عرض بيانات المريض للطبي المعالج مع وضع إنذرات للتنبيه حال حدوث أية مشكلة أو عطل تقنى بالجهاز مع إمكانية تشغيل الجهاز ببطارية خارجية فى حال انقطاع التيار الكهربائي ، ويتطلع الفريق الى ربــــــط الجهاز بشبكـــة (WI-FI) حتى يتسنى للطبيب المعالج متابعة الحالة عن بعد و ذلك عن تزايد أعداد المرضى.

وأشادت لولا عطا مديرة الوحدة بحرص إدارة الجامعة على توفير كافة سبل الدعم والرعاية للوحدة بما يعكس سعيهم الدائم و المتواصل على تشجيع الطلاب و تبنى أفكارهم الخلاقة ومشروعاتهم الإبداعية، موضحة أن الفريق يضم طلاب و خريجين من كليتي الطب والهندسة و هم رامي عنتر ، مصطفى محد محمود ، عبد العزيز محمد عبد العزيز ، محمود سعد ،  محمد يسرى عبدالراضى ، عمرو عادل ، محمد عبد الفتاح ، أحمد محمد سعد  

 

ومن جانبه أشاد الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط بالعقول النابغة من أبناء الجامعة وتميزهم في العمل القائم على الإبداع والابتكار وتقديم مشروعات متطورة في مختلف المجالات تؤهلهم للمنافسة والتفوق في العديد من المحافل والمسابقات المحلية والدولية ، وهى الكوادر التي تحرص إدارة الجامعة على تكاتف الجهود بين مختلف قطاعاتها لتوفير الدعم والتشجيع اللازم لها بما يضمن مواصلة نجاحها و تميزها.

 

 

 

 

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