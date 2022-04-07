جراحة استغرقت 10 ساعات.. شاب ينقذ حياة شقيقه بإحدى كليتيه بمستشفى أسيوط

وقيل في حب الأخ “هو ذاك الجبل الذي عندما تميل بي الدنيا أسند نفسي عليه عند الشدائد كيف لا أحبه”، ورب الكون قال "سنشد عضدك بأخيك" هذا ما جسده شاب عندما وجد أخاه الصغير يتألم بعد إصابته بفشل كلوي قرر التبرع لأخيه بالكلى لإنقاذ حياته.

البداية عندما استقبل مستشفى جراحة المسالك البولية بجامعة أسيوط شاب يبلغ من العمر 19 عاما مقيم مركز دير مواس محافظة المنيا يعانى من فشل كلوى نتيجة إصابته بحصوات مرتجعة منذ أن كان عمره 5 سنوات وهو ما أصابه بفشل كلوى استدعى عمليات غسيل كلوى منذ أكثر من عام ونصف وعندما سمع الأخ الأكبر الذي يبلغ من العمر 39 عاما لم يتردد لإنقاذ حياة أخيه وقرر التبرع له بإحدى كليتيه.

وقال الدكتور هشام مختار مدير برنامج زراعة الكلى بالمستشفى، إن كلى المتبرع كان بها وريدين بدلاً من شريان ووريد فقط وهو ما مثل صعوبة جراحية استطاع الفريق الطبى من التغلب عليها فى جراحة استغرقت أكثر من 10 ساعات وذلك بأيدي فريق طبى من أبناء الجامعة بالكامل يضم أساتذة وأطباء متخصصين فى أقسام جراحة المسالك البولية والتخدير والباطنة وتعاون أطباء الأشعة والباثولوجيا الإكلينيكية والصيدلية الإكلينيكية والتمريض.

وأكد الدكتور علاء عطية عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة مستشفيات أسيوط الجامعية على ما توليه إدارة الجامعة حالياً من دعم ورعاية مكثفة لبرنامج زراعة الكلى وذلك للتوسع فى إجراء أعداد ذلك النوع من العمليات فى ظل وجود قائمة انتظار، والاتجاه كذلك إلى البدء فى إجراء عمليات زراعة الكلى للأطفال وذلك لاستثمار خبرة وكفاءة الكوادر البشرية المتميزة والإمكانيات الطبية المتقدمة بالمستشفى وهو ما جار التنسيق له تحت إشراف الدكتور إيهاب فوزى المدير التنفيذى لمستشفيات أسيوط الجامعية، والدكتور ضياء الدين عبد الحميد مدير المستشفى الجامعية لجراحة المسالك والدكتور هشام مختار حمودة مدير برنامج زراعة الكلى بالمستشفى.

ومن جانبه هنأ الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط فريق برنامج زراعة الكلى بمستشفيات أسيوط على نجاحهم فى إجراء العملية الجراحية الخمسين لزراعة الكلى بالمستشفى الجامعى لجراحة المسالك البولية والكلى ، مؤكداً أن برنامج زراعة الكلى والذى بدأته الجامعة منذ سنوات قليلة يُعد أحد مجالات القوة المضافة للخدمات الصحية التى تقدمها المدينة الطبية بالجامعة الرائدة والمنفردة على مستوى صعيد مصر بصروحها المختلفة والتى تستقبل أكثر 2 مليون مريض سنوياً وتعمل على إجراء العمليات الجراحية الحرجة والمعقدة .