بدء فعاليات الدورة الرمضانية في خماسي كرة القدم بجامعة أسيوط

أعلن الدكتور شحاتة غريب نائب رئيس جامعة أسيوط لشئون التعليم و الطلاب عن انطلاق اليوم الخميس فعاليات الدورة الرمضانية في خماسي كرة القدم (طلبة _طالبات)، و التي نظمتها إدارة النشاط الرياضي بالإدارة العامة لرعاية الشباب و بالتعاون مع الاتحاد المصري للجامعات وذلك تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي و البحث و العلمي، والدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط.

وأوضح الدكتور شحاتة غريب أن الدورة الرمضانية تقام خلال الفترة من 7 إلى 21 أبريل بالإستاد الرياضي بالقرية الأولمبية والتي تشهد مشاركة 18 كلية و تحت إشراف الدكتور عاطف القرن المشرف العام على الأنشطة الطلابية ، و الدكتور جمال محمد على مستشار اللجنة الرياضية ، و عز الدين المنصوري مدير عام رعاية الشباب ، و إيهاب رمضان مدير الإدارة ، مشيداَ بدعم إدارة الجامعة بقيادة الدكتور طارق الجمال رئيس الجامعة و رعايته لكافة الأنشطة الطلابية و توفير المناخ المناسب للأنشطة الرياضية والثقافية والفنية المختلفة، واكتشاف المهارات الإبداعية لدى الشباب وتنميتها لما يعود عليهم بالفائدة من الناحية النفسية و الصحية و الذهنية.

وأشاد نائب رئيس الجامعةَ بجهود وزارة التعليم العالي والاتحاد المصري للجامعات في دعم و تشجيع و تنظيم العديد من الدورات الرمضانية المتنوعة فى مختلف الأنشطة الرياضية وتقديم كافة أوجه الدعم لإنجاح كافة المسابقات التي ينظمها الاتحاد الرياضي المصري للجامعات تأكيداَ على أهمية ممارسة و تفعيل الأنشطة الرياضة في الجامعات بالتوازي المرحلة التعليمية لما لها من الأثر الإيجابي لذلك صحيًا ونفسيًا لدى الطلاب.