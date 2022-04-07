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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

بدء فعاليات الدورة الرمضانية في خماسي كرة القدم بجامعة أسيوط

صدى البلد

أعلن الدكتور شحاتة غريب نائب رئيس جامعة أسيوط لشئون التعليم و الطلاب عن انطلاق اليوم الخميس فعاليات الدورة الرمضانية في خماسي كرة القدم (طلبة _طالبات)، و التي نظمتها إدارة النشاط الرياضي بالإدارة العامة لرعاية الشباب و بالتعاون مع الاتحاد المصري للجامعات وذلك تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي و البحث و العلمي، والدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط.

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وأوضح الدكتور شحاتة غريب أن الدورة الرمضانية تقام خلال  الفترة من 7 إلى 21  أبريل  بالإستاد الرياضي بالقرية الأولمبية والتي تشهد مشاركة 18 كلية  و تحت  إشراف   الدكتور عاطف القرن المشرف العام على الأنشطة الطلابية ، و الدكتور جمال محمد على مستشار اللجنة الرياضية ، و عز الدين المنصوري مدير عام رعاية الشباب ، و إيهاب رمضان مدير الإدارة ، مشيداَ  بدعم إدارة الجامعة بقيادة الدكتور طارق الجمال رئيس الجامعة و رعايته  لكافة الأنشطة الطلابية و توفير المناخ المناسب للأنشطة الرياضية والثقافية والفنية المختلفة، واكتشاف المهارات الإبداعية لدى الشباب وتنميتها لما يعود عليهم بالفائدة من الناحية النفسية و الصحية و الذهنية.

وأشاد نائب رئيس الجامعةَ بجهود وزارة التعليم العالي والاتحاد المصري للجامعات في دعم و تشجيع و تنظيم العديد من الدورات الرمضانية المتنوعة   فى مختلف الأنشطة الرياضية وتقديم كافة أوجه الدعم لإنجاح كافة المسابقات التي ينظمها الاتحاد الرياضي المصري للجامعات  تأكيداَ على  أهمية   ممارسة و تفعيل الأنشطة الرياضة في الجامعات بالتوازي المرحلة التعليمية لما لها  من الأثر الإيجابي لذلك صحيًا ونفسيًا لدى الطلاب.

أسيوط جامعة اسيوط نائب رئيس جامعة أسيوط الدورة الرمضانية لكرة القدم كرة خماسي خماسي كرة القدم

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