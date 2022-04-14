بإطلالة كلاسيكية.. هنادي مهنى تخطف أنظار متابعيها عبر إنستجرام

نشرت الفنانة هنادي مهنى صورة جديدة وذلك عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وظهرت هنادي مهنى بأطلالة كلاسيكية جذابة مرتدية جاكيت باللون الاخضر ، مما حازت علي اعجاب متابعيها .



ويعرض مسلسل "مكتوب عليا" على شاشة قناة "dmc" يوميا في تمام الساعة 6.45 مساء، ويعاد في تمام الساعة 1.45 صباحا، و 6 صباحا.

مسلسل "مكتوب عليا" بطولة أكرم حسني، ويشاركه عدد من النجوم أبرزهم عمرو عبدالجليل، أيتن عامر، هنادي مهنا، ولأول مره المطربة هلا رشدي، إضافة إلى الفنانة القديرة حنان سليمان، وإسماعيل فرغلي، ومحمد طعيمة، وآخرون.

كما يظهر في المسلسل عدد من ضيوف الشرف، وهو من تأليف إيهاب بليبل، وإخراج خالد الحلفاوي، وإنتاج كريم أبوذكري "k media" بمشاركة سينرجي، والمتحدة للخدمات الإعلامية.

وتدور أحداث مسلسل مكتوب عليا في إطار من الكوميديا والفانتازيا، حول شخص يستيقظ من النوم ليجد بعض العبارات المكتوبة على جسده، والمفارقة أن تلك العبارات تتحقق بالفعل، كما تكشف الأحداث عن حب البطل لفتاة لا تبالى بأمره، بينما على الجانب الآخر تكون ابنة خالته مغرمة به.