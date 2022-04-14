جامعة أسيوط تكرم أوائل مسابقات اللجنة العلمية العليا في الكليات

شهد الدكتور شحاتة غريب نائب رئيس جامعة أسيوط لشئون التعليم والطلاب حفل تكريم الطلاب الحاصلين علي المراكز الثلاثة الأولي في مسابقات اللجنة العلمية العليا و أمناء ومساعدين اللجنة العلمية بكليات الجامعة.

والمنعقد تحت رعاية الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط، وتحت إشراف الدكتور عاطف فاروق القرن مستشار الأنشطة الطلابية،عز المنصوري مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب المركزية وبحضور الدكتورة غادة عبد الرحمن مستشار النشاط العلمي بالجامعة و وليد زيدان مدير إدارة النشاط العلمي والتكنولوجي و رئيس الاتحاد عبد الرحمن رشاد و زينب اشرف نائب رئيس الاتحاد ومحمود اليوسفي أمين اللجنة العلمية العليا و حمادة محمد أمين مساعد اللجنة العلمية العليا.

وقال نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب إن الحفل يهدف إلى تكريم الطلاب المميزين فى الأنشطة العلمية والذين نجحوا فى إحراز مراكز متقدمة فى المسابقات المختلفة التى نظمتها اللجنة العليا خلال العام الجامعى الجارى ، كما شهدت الحفلة وتكريم أمناء ومساعدين اللجنة العلمية بكليات جامعة أسيوط الذين كان لهم دور في إنجاح النشاط العلمي في كليتهم وحث الطلاب علي المشاركة في المسابقات والفعاليات العلمية.

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