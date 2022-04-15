جمال شعبان: 6 فوائد للقلب والصحة بعد تناول البامية

بالرغم من غلاء سعر كيلو البامية، إلا أنها من الخضروات المفيدة للغاية، والتي صنفها بعض العلماء على أنها من الفاكهة وليس من الخضروات، وهو ما يجعلنا نتطرق إلى فوائدها في السطور التالية ..

فوائد تناول البامية

قال الدكتور جمال شعبان، عميد معهد القلب السابق، واستشاري أمراض القلب، إن تناول البامية يعتبر أكثر فائدة من تناول اللحوم، وذلك لما تحمله من فوائد عظيمة للقلب والصحة العامة.



وأوضح جمال شعبان في منشور له عبر حسابه على فيس بوك، أهم فوائد تناول البامية إنها غنية بالمغنيسيوم والفولات والألياف ومضادات الأكسدة وفيتامين C و K 1 و A، قد تفيد البامية النساء الحوامل وصحة القلب والتحكم في نسبة السكر في الدم.

فوائد تناول البامية



وتابع جمال شعبان، ان تناول البامية قد يكون لها حتى خصائص مضادة للسرطان، ومن أبرز فوائد تناول البامية للقلب والصحة العامة، وتشمل:

- البامية غنية بالعديد من العناصر الغذائية وخاصة نسبة عالية من الفيتامينات C و K، هذه الفاكهة فريدة من نوعها ، لأنها توفر البروتين ، وهو عنصر غذائي تفتقر إليه العديد من الفواكه والخضروات الأخرى.

- البامية غنية بمضادات الأكسدة التي قد تقلل من خطر الإصابة بأمراض خطيرة ، وتمنع الالتهابات ، وتساهم في الصحة العامة. وأبرزها أنها تحتوي على مادة البوليفينول التي قد تساهم في صحة القلب والمخ.

- تشير الأبحاث التي أجريت على الحيوانات إلى أن البامية قد ترتبط بالكوليسترول في أمعائك وتخفض مستويات الكوليسترول في الدم. كما أنها غنية بمادة البوليفينول التي تحارب الالتهابات الضارة ويحمي قلبك.

- تحتوي البامية على بروتين يسمى الليكتين ، والذي تتم دراسته دوره في الوقاية من السرطان وعلاجه. هناك حاجة إلى مزيد من البحوث البشرية.

- ارتبط تناول البامية بالتحكم في نسبة السكر في الدم. ومع ذلك ، تشير بعض الأبحاث إلى أنها قد تتداخل مع أدوية السكر الشائعة.

- يساعد تناول البامية النساء الحوامل في تلبية احتياجاتهم اليومية من حمض الفوليك. حمض الفوليك مهم للوقاية من أمراض الأنبوب العصبي وكذلك للأنيميا.