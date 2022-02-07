تجنب المجمدة.. البامية مصدر أساسي لـ فيتامين "ك"

فيتامين ك هو عنصر غذائي أساسي يحصل عليه جسمك بإحدى الطرق الثلاث: بواسطة البكتيريا المعوية والمكملات الغذائية والطعام.

تحتوي بعض الأطعمة التي تعتمد على الحيوانات مثل كبد البقر على فيتامين K ، لكن الشكل الرئيسي الموجود في الطعام هو فيلوكينون ، وهو الأغنى بالكلوروفيل للنباتات الخضراء مثل البامية.

تحتوي البامية على ما يكفي من فيتامين K ليتم اعتبارها مصدرًا ممتازًا للفيتامين ، وفقًا لإرشادات الملصقات الصادرة عن إدارة الغذاء والدواء الأمريكية.

فوائد البامية



تحتوي حصة نصف كوب من البامية المقطعة والمطبوخة على 32 ميكروغرامًا من فيتامين ك. توفر هذه الكمية حوالي 27 بالمائة من المدخول اليومي من فيتامين ك الذي يوصي به مجلس الغذاء والتغذية التابع لمعهد الطب للرجال البالغين الذين تزيد أعمارهم عن 19 عامًا. بالنسبة للمرأة ، فإن تناول نصف كوب من البامية يفي بـ 36 في المائة من الاحتياجات اليومية الموصى بها.

يحتاج الفتيان والفتيات المراهقون إلى 75 ميكروغرامًا من فيتامين K يوميًا ، وتوفر حصة البامية أكثر من 40 بالمائة من احتياجاتهم الغذائية.

فيتامين ك قابل للذوبان في الدهون لكي تمتص الأمعاء فيتامين K الذي تحصل عليه من البامية ، يجب تناوله مع مصدر للدهون الغذائية.

جرب استخدام البامية في وصفات البامية التي تشمل الدجاج أو النقانق أو المحار.

أو تقلى البامية في زيت أحادي غير مشبع مثل الزيت النباتي وتقدمها كطبق جانبي للحوم البقر أو الدجاج تجنب البامية المجمدة ، لأن عملية التجميد قد تقلل من محتوى فيتامين K للخضروات ، وفقًا للمركز الطبي بجامعة ميريلاند.