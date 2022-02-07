عاجل
محافظ القليوبية يتحفظ على جرار وتروسيكل يلقيان المخلفات علي الطريق الزراعي وزيرة التخطيط تبحث تعزيز التعاون في مجالات الاقتصاد الأخضر والمشاركة في cop27 لبيعه الدقيق بالسوق السوداء..صاحب مخبز بالقليوبية يواجه الحبس سنة وغرامة 20 ألف جنيه جامعة المنصورة تُنظم مُلتقى الصداقة الأول لشباب الجامعات شعراوى : تريليون جنيه لتطوير البنية التحتية والخدمات العامة والارتقاء بمستوى معيشة المواطنين بالصعيد ..تحديد الفرص الاستثمارية الواعدة بكل محافظة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

تجنب المجمدة.. البامية مصدر أساسي لـ فيتامين "ك"

صدى البلد

فيتامين ك هو عنصر غذائي أساسي يحصل عليه جسمك بإحدى الطرق الثلاث: بواسطة البكتيريا المعوية والمكملات الغذائية والطعام.

 تحتوي بعض الأطعمة التي تعتمد على الحيوانات مثل كبد البقر على فيتامين K ، لكن الشكل الرئيسي الموجود في الطعام هو فيلوكينون ، وهو الأغنى بالكلوروفيل للنباتات الخضراء مثل البامية. 

تحتوي البامية على ما يكفي من فيتامين K ليتم اعتبارها مصدرًا ممتازًا للفيتامين ، وفقًا لإرشادات الملصقات الصادرة عن إدارة الغذاء والدواء الأمريكية.

فوائد البامية 


تحتوي حصة نصف كوب من البامية المقطعة والمطبوخة على 32 ميكروغرامًا من فيتامين ك. توفر هذه الكمية حوالي 27 بالمائة من المدخول اليومي من فيتامين ك الذي يوصي به مجلس الغذاء والتغذية التابع لمعهد الطب للرجال البالغين الذين تزيد أعمارهم عن 19 عامًا. بالنسبة للمرأة ، فإن تناول نصف كوب من البامية يفي بـ 36 في المائة من الاحتياجات اليومية الموصى بها.

 يحتاج الفتيان والفتيات المراهقون إلى 75 ميكروغرامًا من فيتامين K يوميًا ، وتوفر حصة البامية أكثر من 40 بالمائة من احتياجاتهم الغذائية.

فيتامين ك قابل للذوبان في الدهون لكي تمتص الأمعاء فيتامين K الذي تحصل عليه من البامية ، يجب تناوله مع مصدر للدهون الغذائية. 

جرب استخدام البامية في وصفات البامية التي تشمل الدجاج أو النقانق أو المحار.

 أو تقلى البامية في زيت أحادي غير مشبع مثل الزيت النباتي وتقدمها كطبق جانبي للحوم البقر أو الدجاج  تجنب البامية المجمدة ، لأن عملية التجميد قد تقلل من محتوى فيتامين K للخضروات ، وفقًا للمركز الطبي بجامعة ميريلاند.

فيتامين ك فيتامين البامية فيتامين K وصفات البامية

ترشيحاتنا

شعراوى: 85% من قرى مبادرة حياة كريمة في الصعيد و65 % بالمرحلة الجديدة

أحمد شوبير يكشف مكاسب منتخب مصر من بطولة أمم إفريقيا

لجان خاصة.. ضوابط عقد امتحانات الثانوية العامة 2022 لـ الطلاب المصابين بالسرطان

لاعب مغربي يكشف عن مفاجأة غير متوقعة لأسرة ريان

تطورات جديدة.. تفاصيل مهمة كشفتها النيابة في مذبحة شقة الزمالك

أول مارس.. بدء تسليم وحدات سكن مصر بمدينة ناصر الجديدة "غرب أسيوط"

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد قرار الرئيس ..4 حالات لفصل الموظف بغير الطريق التأديبي

الرئيس السيسي يصدر عددا من القرارات الجمهورية

الأرصاد تزف بشرى للمواطنين بخصوص حالة الطقس

سعفان يعلن عن 6894 فرصة عمل براتب يصل إلى 6 آلاف جنيه

موعد وصول بعثة منتخب مصر إلى القاهرة بعد فقد لقب الأمم الأفريقية

أبو العينين : يكفينا فخرا أن محمد صلاح كان مراقبا من 3 لاعبين وأبو جبل قدم أداء بطوليا

أسطوانة الأكسجين بجواره للتمويه.. الباز يكشف سر الصندوق الأسود بجانب ملاك المغرب "ريان".. شاهد

ما الحكمة من الابتلاء ولماذا لم يطل الله تعالى في عُمر الطفل ريان رغم الدعاء له؟ .. علماء يجيبون

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مواجهة مثيرة تجمع الصديقين بلقاء مصر والسنغال..ماذا يحمل صلاح وماني في جعبتيهما؟

بث مباشر مباراة مصر والسنغال في نهائي أمم إفريقيا.. لحظة بلحظة

الطفل ريان يعيد للمصريين ذكرى زلزال 1992..أكثم سليمان شاب مصري تحت الأنقاض لأربع أيام

قوات الدفاع الشعبى و العسكرى تنظم فاعليات مميزة خلال شهر يناير

فيديو

مستشهدة بأم كلثوم.. مطربة مغربية تشرع في تسجيل القرآن الكريم

كسبتم دعم القيادة السياسية.. رسالة عاجلة من وزير الرياضة للاعبي المنتخب.. فيديو

طلاق نهائي.. قصة انفصال سعد الصغير عن زوجته الثانية برلنتي

بعد رحيل ريان.. توسلاته أدمت القلوب.. ما مصير الطفل فواز القطيفان؟ "فيديو"

المزيد

ساحة رأي

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

وقولوا للناس حسنا

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مني أحمد

صاحبة العصمة

علاء حيدر

فرنسا: مخاوف من حرب أهلية بين المسلمين والفرنسيين المتشددين

كريمة أبو العينين

مشاعر في المزاد

إلهام أبو الفتح

يارب النصر لمصر

نهال علام

واضربوهن

محمود بكري يكتب : معركة الوعي (23)

الإعلام والتحيز وصناعة الترند

عبدالمعطى أحمد

بين حرية الإبداع وقيم المجتمع

اﻟﻤﺰﻳﺪ