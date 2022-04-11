أكلات تقلل الإحساس بالجوع.. لا تتخلي عنها في السحور

نصحت الدكتورة نرمين حنفي أخضائية التغذية بتناول الوجبات الغنية بالبروتين، في السحور، لأنها تعطي إحساس بالشبع لوقت أطول لأن البروتين يأخذ وقت في هضمه.

وأضافت أن جود الألياف في الوجبة يسبب امتلاء المعدة لفترة طويلة وبالتالي يعطي إحساس بالشبع لوقت أطول، بجانب الحفاظ على طبق السلطة مع كل وجبة سحور أو على الأقل يكون في صنف خضار في السحور.

وأشارت إلى أن النشويات المعقدة أو النشويات المفيدة تأخذ وقت في هضمها ولذلك تعطي إحساس بالشبع لفترة أطول.

أمثلة للوجبات:

1-وجبة الفول مع العيش البلدي أو الأسمر:

هي وجبة غنية بالنشويات المفيدة والبروتين والألياف.

2-الجبنة القريش بزيت الزيتون مع العيش الأسمر

هي وجبة غنية بالبروتينات والنشويات المفيده والدهون النافعة.

3-بيض مع بطاطس مهروسة

وجبة غنية بالبروتين والنشويات المفيدة والدهون.

5-لبن مع بليلة مع عسل وفاكهة

وجبة غنية بالنشويات المفيدة والبروتين والألياف.

6-زبادي بالشوفان مع عسل وفاكهة

وجبة غنية بالنشويات المفيدة والبروتين والألياف.