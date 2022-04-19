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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

تحمي من السرطان.. ماذا يحدث للجسم عند تناول القهوة؟

القهوة
القهوة

يفضل العديد من الأشخاص تناول كوب من القهوة خلال اليوم، فالكثير من الأشخاص يعلموا أن القهوة تساعد على التركيز والنشاط.

ولكن القهوة تحتوي على العديد من الفوائد الأخرى اهمها.

 

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اختار الوقت المناسب لتناولها.. أضرار شرب القهوة بعد الإفطار مباشرة

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تقتل الخلايا السرطانية.. 9 فوائد لشرب القهوة الخضراء

 

إنقاص الوزن

تحتوي القهوة على المغنيسيوم والبوتاسيوم ، مما يساعد جسم الإنسان على استخدام الأنسولين ، وتنظيم مستويات السكر في الدم وتقليل الرغبة في تناول الأطعمة السكرية والوجبات الخفيفة.

القهوة تساعدك على حرق الدهون

يساعد الكافيين الخلايا الدهنية على تكسير دهون الجسم واستخدامها كوقود للتدريب.

القهوة تساعدك على التركيز والبقاء في حالة تأهب

يساعدك تناول الكافيين المعتدل ، 1-6 أكواب في اليوم ، على التركيز وتحسين اليقظة العقلية.

القهوة تقلل من مخاطر الإصابة بالسرطان

أظهرت إحدى الدراسات أن القهوة قد تقلل  من خطر الإصابة بسرطان البروستاتا لدى الرجال بنسبة 20٪ ، وسرطان بطانة الرحم لدى النساء بنسبة 25٪، شرب الأشخاص في مجموعة الاختبار أربعة فناجين من القهوة يوميًا، قد يمنع الكافيين أيضًا تطور سرطان الخلايا القاعدية ، وهو النوع الأكثر شيوعًا من سرطان الجلد

القهوة تقلل من خطر الإصابة بالسكتة الدماغية

يرتبط الاستهلاك المعقول للقهوة (2-4 أكواب في اليوم) بانخفاض خطر الإصابة بالسكتة الدماغية.

تقلل القهوة من خطر الإصابة بمرض باركنسون

أظهرت الدراسات أن شرب القهوة بانتظام يقلل من خطر الإصابة بمرض باركنسون بنسبة 25٪، هناك دليل على أن القهوة تسبب نشاطًا في الجزء المصاب من الدماغ بمرض باركنسون.

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