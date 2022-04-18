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الخطبة متزدش عن 10 دقائق.. ضوابط إقامة صلاة عيد الفطر 2022|فيديو جراف

صلاة عيد الفطر
صلاة عيد الفطر

مع اقتراب انتهاء شهر رمضان والاستعداد لعيد الفطر المبارك وضعت وزارة الأوقاف شروطا وضوابط لإقامة صلاة العيد، وأعلنت أن صلاة عيد الفطر المبارك ستقام في المساجد الكبرى.

وأشارت وزارة الأوقاف الى انه  لا يوجد مجال لإقامة صلاة عيد الفطر بالساحات العامة هذا العام، لانه يسهل تطبيق إجراءات التباعد في المساجد دون الساحات المفتوحة التي يصعب تطبيق إجراءات التباعد بها، أو التحكم في تدافع الناس عليها.

وكان قد التقى الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، يوم الجمعة الماضي، بمديري مديريات القاهرة والجيزة والقليوبية والإسكندرية ومديري إدارات أوقاف القاهرة بديوان عام وزارة الأوقاف، بحضور الدكتور هشام عبدالعزيز رئيس القطاع الديني.

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وأكد وزير الأوقاف فى لقائه على أهمية المتابعة المستمرة الدقيقة لكل تفاصيل العمل، وضرورة متابعة عدم وضع أي صناديق تبرعات بالمساجد، والالتزام بوقت وموضوع خطبة الجمعة، وعدم فتح المساجد بعد صلاة التراويح حتى صلاة الفجر.

وأشار وزير الأوقاف إلى أن من أراد ان يصلى التهجد فليصله في بيته.

وانه من المستحب أن نعمر بيوتنا بصلاة الليل والذكر وتلاوة القرآن الكريم، ولا مجال لفتح المساجد للاعتكاف أو التهجد هذا العام في ظل استمرار الإجراءات الاحترازية وإجراءات التباعد الاجتماعي.

وأكد أن صلاة عيد الفطر ستُقام بالمساجد الكبرى والجامعة التي تقام بها الجمعة وبذات ضوابط إقامتها في العام الماضي بالمساجد دون الساحات، وذلك لإمكانية تطبيق إجراءات التباعد بالمساجد وصعوبة التحكم في تطبيقها أو في تدافع المصلين على الساحات.

ولمزيد من التفاصيل عن الشروط التى وضعتها وزارة الأوقاف لصلاة عيد الفطر شاهد الفيديو التالى:

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