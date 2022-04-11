دماغك هتتفرتك.. إزاي تتفادى صداع الصيام بطرق بسيطة وسهلة

يشتكى كثير من الناس فى رمضان من الصداع ، ويكون ألمه عادةً من خفيف لمتوسط ​​الشدة، ومركز بشكل كبير فى مقدمة الرأس "الجبهة".

ولاحظ الباحثون أن الأشخاص الذين يصابون بالصداع عادةً يكونون أكثر عرضة للإصابة بصداع الصيام، فلو كان الشخص يعانى بالفعل من اضطراب صداع أساسي، فسيكون أكثر عرضة للصداع الناتج عن الصيام.

لذلك سنقدم لكم أسباب الصداع فى الصيام وكيف نتجنبه أو نقلل منه وأطعمة ومشروبات ستساعدنا في حل هذه المشكلة.

أسباب الصداع فى الصيام

-عدم تعود الناس في الأيام الأولى من الصيام على الامتناع عن الأكل لساعات طويلة.

-تغيير مواعيد الوجبات عن المعتاد وبالتالى هتختلف مواعيد الأدوية.

-انخفاض نسبة السكر اللى بيحتاجها الجسم لتنشيط الدورة الدموية

-تناول الأكل والشرب بشكل مفاجئ وبسرعة وملء المعدة فى الفطار، فيتسبب فى اندفاع الدم إلى القناة الهضمية‏ ويقل الدم الواصل للمخ ويسبب الصداع اللي بيعرف باسم "صداع الشبع‏".‏

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