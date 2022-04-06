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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

ما هو الصداع النصفي؟ وما علاجه؟

ما هو الصداع النصفى
ما هو الصداع النصفى ؟ وما علاجه ؟

يعد الصداع النصفى من أشهر أنواع الصداع التي تصيب البشر ولكن يصيب النساء بشكل أعلى 3 مرات من الرجال.

ويتميز الصداع النصفي عادة بأنه يسبب ألما معتدلا إلى شديد وخفق ويتسبب في الغثيان والقيء أو زيادة الحساسية للضوء أو الصوت ويؤثر على جانب واحد فقط من رأسك، ولكنها يمكن أن تؤثر على كلا الجانبين.

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ووفقا لما ذكره موقع “ mayoclinic. ” يتفاقم الصداع النصفى مع النشاط مثل صعود الدرج ويستمر من 4 ساعات إلى 72 ساعة إذا لم يتم أخذ العلاج.

علاج الصداع النصفي

يعتمد علاج الصداع النصفي على تخفيف الأعراض ومنع حدوث نوبات إضافية وإذا كنت تعلم السبب فتجنب المحفزات وتعلم كيفية إدارتها لمنع الصداع النصفي أو تقليل الألم.

استرح في غرفة هادئة ومظلمة
كمادات ساخنة أو باردة على رأسك أو رقبتك
التدليك بكميات قليلة من الكافيين
الأدوية التي لا تستلزم وصفة طبية مثل إيبوبروفين (أدفيل ، وموترين آي بي ، وغيرهما) ، وأسيتامينوفين (تايلينول)  والأسبرين
الأدوية التي تستلزم وصفة طبية بما في ذلك أدوية التريبتان ، مثل سوماتريبتان (إيميتركس) وزولميتريبتان (زوميغ)
الأدوية الوقائية مثل ميتوبرولول (لوبريسور) ، بروبرانولول (إينوبران ، إندرال ، وغيرهما) ، أميتريبتيلين ، ديفالبروكس (ديباكوت) ، توبيراميت (كوديكسي إكس آر ، تروكيندي إكس آر ، توباماكس) أو إرينوماب-أووي (إيموفيج)

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