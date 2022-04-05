حسام موافي: المتكبر دائما يعاني من الصداع

قال الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بقصر العيني، إن عكس البخيل هو الشخص المسرف، والكريم بينهما، موضحا أن الفضيلة وسط بين رذيلتين، والوسطية هي العدل.

وتابع حسام موافي خلال تقديم برنامج «ربي زدني علمًا»، المذاع على قناة صدى البلد، أن المتكبر عكسه الهزئ وبينهم التواضع، موضحًا أن النبي محمد صلى عليه وسلم كان متواضعًا، ويجلس بين الناس دون أي تمييز .

وأوضح حسام موافي أن صغار السن في الوقت الحالي باتوا يعانون من النسيان، ولذا يجب ألا يتباهي أحد بعلمه حتى لا يروح منه، فالعلم كله لله، كما يجب ألا يغتر أحد بصحته لأن مرض كالجلطة تجعلك قعيد في 3 دقائق.

ولفت حسام موافي إلى أن المتواضع صحته أفضل من المتكبر والهزئ، حيث إن المكتبر يعاني من الضغط بسبب سلوكياته، والمتواضع يحمي صحته دون أن يعلم.

وأردف حسام موافي، أن المتكبر يكون دائما يعاني من الصداع، وغيره من الأمراض الأخرى.