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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

انتبهى إليها ..أعراض الصداع عند الأطفال

الصداع
الصداع

يعد الصداع شائع جدًا عند الأطفال حوالي 20٪ من الأطفال بعمر خمس سنوات و 75٪ من المراهقين يعانون من الصداع العرضي.

 تحدث هذه الأعراض بسبب الإجهاد أو التعب أو ضعف البصر أو الحمى أو التهاب الجيوب الأنفية و غالبًا ما يكون الصداع عند الأطفال غير ضار ويمكن التخلص منه بعلاجات بسيطة وعلاجات منزلية.

أسباب وأنواع الصداع عند الأطفال


وفقا لموقع هيلث يُعتقد أن الصداع يحدث بسبب شد العضلات وتمدد الأوعية الدموية داخل الرأس قد ينتج الصداع المزمن عن قلة النوم.

 في حالات نادرة ، يمكن أن يحدث صداع بسبب مشكلة ، مثل ورم في المخ أو غيره من الاضطرابات، وقد تؤدي عوامل مثل التاريخ العائلي أو الجينات أو الإجهاد أو الإرهاق أو استمرار العلاج أو سوء التغذية أو إصابة الرأس  إلى زيادة خطر الإصابة بالصداع عند الأطفال.

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تختلف أعراض الصداع عند الأطفال حسب نوع الصداع الذي يعانون منه :

لديك صداع بالرأس

ألم خفيف يتطور ببطء

ألم على جانبي الرأس أو محيط الرأس
ألم في الرأس أو خلف الرقبة
الألم الذي يؤثر على نمط نوم الطفل
صداع نصفي

غالبًا ما يصاحب الغثيان القيء
المعاناة من الأورة ، أي الأعراض قبل ظهور الصداع النصفي ، مثل رؤية الأضواء الساطعة ، أو أي تغيير في الرؤية والشعور برائحة كريهة.

 

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