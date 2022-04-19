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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

برلمانية تحذر المواطنين: لا تتركوا أنفسكم فريسة لمروجي الأوهام الطبية عبر الفضائيات

تجارة إلكترونية
تجارة إلكترونية

استنكرت النائبة ميرفت عبد العظيم عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، انتشار الأدوية المغشوشة عبر الفضائيات ومواقع التواصل الاجتماعى، والتى من شأنها أن تكون سببا رئيسيا لحدوث أضرار جسيمة تضر بصحة المواطنين، كونها غير خاضعة لأى جهة رقابية.

وطالبت “ عبد العظيم” فى تصريحات خاصة لـ" صدى البلد" بضرورة إصدار قانون التجارة الالكترونية، موضحة أن هذا القانون يسهم فى القضاء على فوضى هذه الإعلانات.

كما طالبت بضرورة تشديد الرقابة على القنوات الفضائية والصحف والمجلات، و مواقع التواصل الاجتماعي والتى تنتهج هذه السياسة الخطيرة، مع ضرورة  التكاتف من قبل وزارتي الصحة والسكان ، و التموين ، الى جانب تفعيل دور حماية المستهلك . 

وناشدت عضو صحة البرلمان المواطنين بعدم الاستجابة للقنوات الفضائية ، ومنصات التواصل التى تروج لهذه الأدوية، مع ضرورة صرف الأدوية والروشتات الطبية من مصادرها المعتمدة والموثوقة وتحت أعين الأطباء المتخصصين، وألا يتركوا أنفسهم يقعوا فريسة فى يد هؤلاء من مروجي الأوهام الطبية تحت مسمي الدواء المستورد الذي يعالج من كل الامراض.

كانت النائبة آمال رزق الله، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، تقدمت بطلب إحاطة بشأن انتشار البرامج والإعلانات الطبية لمنتجات غير مرخصة ، وغير مقيدة بسجلات النقابة العامة للأطباء ، مشيرة إلى أن الكثيرون يشاهدون وبشكل يومي عمليات ترويج لأعشاب ومنتجات علاجية مجهولة المصدر لعدد من الأمراض المختلفة.

وتأتي عمليات الترويج لتلك المنتجات بأشكال مختلفة، كالإعلانات التليفزيونية، على بعض القنوات غير المرخصة، أو الإعلان عن المنتج في الشوارع والميادين المختلفة بتوزيع الملصقات والكراسات الإعلانية وغيرها، أو عن طريق التجار في محال العطارة، ففي بعض الأحيان يُرشح تجار العطارة بعض أنواع الأعشاب للزبائن، بالقول أنها ستساعد على الشفاء من مرض معين وحل مشكلة ما يعاني منها الزبون، كالأرق على سبيل المثال.

ميرفت عبد العظيم لجنة الشئون الصحية مجلس النواب الادوية المغشوشة مواقع التواصل الاجتماعي قانون التجارة الالكترونية التجارة الإلكترونية

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