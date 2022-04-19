الأرز والمكرونة والمشروبات المحلاة أبرزها.. محظورات علي مرضي السكر في رمضان

أطعمة ممنوعة

هناك محظورات من الطعام على مرضي السكر؛ حيث يجب الابتعاد عن بعض الأطعمة التي يمكن ان تسبب في إرتفاع نسبة السكر في الدم ومستويات الأنسولين ويعزز الالتهابات، مما قد يزيد من خطر الإصابة بالأمراض.

محظورات علي مرضي السكر





وهناك بعض أطعمة محظورة على مرضي السكر، التي ينبغي أن يتجنبها مرضى السكري طوال شهر رمضان 2022، وتشمل :









- الأطعمة الغنية بالكربوهيدرات :

والكربوهيدرات لها أكبر تأثير على نسبة السكر في الدم الخاصة بك إلى حد بعيد، لأنها تنقسم إلى سكر أو جلوكوز، ويتم امتصاصها في مجرى الدم، وتتواجد بكثرة في النشويات مثل الأرز والمعكرونة والحلويات المصنعة والبطاطس، والذرة والدقيق والخبز الأبيض، وعندما يستهلك مرضى السكري الكثير من الكربوهيدرات، مما يتسبب في رفع مستويات سكر الدم إلى مستويات .



- المشروبات المحلاة بالسكر :

وتعتبر المشروبات السكرية من محظورات على مرضي السكر، لأنها تحتوي على نسبة عالية جدا في نسبة الكربوهيدرات، وهي مرتبطة بمقاومة الأنسولين، وتشير الدراسات إلى أن تناول المشروبات المحلاة بالسكر قد يزيد من خطر الحالات المرتبطة بداء السكري .



محظورات علي مرضي السكر



- الأطعمة الغنية بالدهون الثلاثية :

وتوجد الدهون الثلاثية في السمن النباتي والزبدة من المحظورات علي مرضي السكر، وهو ما يتسبب في ارتفاع .



- الخبز الأبيض والمعكرونة والأرز :

ويعتبر الخبز الأبيض والأرز والمكرونة من الأطعمة عالية الكربوهيدرات، وتناولها يزيد بشكل كبير من مستويات السكر في الدم، ووجدت دراسة أخرى أن الوجبة التي تحتوي على خبز عالي الكربوهيدرات لم ترفع فقط نسبة السكر في الدم.