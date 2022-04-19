تقسيم أوكرانيا .. روسيا تخطط لإعلان جمهوريتي خيرسون وميكولاييف المستقلتين على غرار دونيتسك ولوجانسك

ذكرت صحيفة "كييف اندبندنت" الأوكرانية، اليوم الثلاثاء، أن روسيا تستعد لإجراء "استفتاء زائف" في جنوب أوكرانيا على غرار استفتاءات الاستقلال في كل من دونيتسك ولوجانسك اللتان تحولتا إلى جمهوريتين مستقلتين عن أوكرانيا واعترفت بهما روسيا قبل غزو أوكرانيا.

وحذرت وزارة الدفاع الأوكرانية من أن روسيا تستعد لاستفتاءات في الأجزاء المحتلة من خيرسون وميكولاييف لإعلان جمهوريتين على غرار ما حدث في إقليم دونباس.

وقالت وسائل إعلام أوكرانية إنه إذا حدث ذلك، فستكون روسيا تكرر قواعد اللعب الخاصة بها في عام 2014 عند احتلال شبه جزيرة القرة، وهي المرة الأخيرة التي حاولت فيها روسيا اقتطاع أجزاء من أوكرانيا، عقب 3 استفتاءات انفصالية لإعطاء غزوها لأوكرانيا غطاء شرعياً.

وبعد احتلال روسيا لشبه جزيرة القرم، تم إجرا استفتاء للسكان الأوكرانيين - تم التشكيك في نزاهته - للانفصال عن أوكرانيا والعودة إلى الاتحاد الروسي.

كما أجريت استفتاءات في دونيتسك ولوجانسك (لوهانسك) في دونباس، لتصبحا جمهوريتين مستقلتين، واعتبر ذلك على نطاق واسع أنه بدعم روسي على الأرض، على الرغم من عدم اعتراف روسيا بالجمهوريتين الوليدتين حتى قبل ساعات من انطلاق الغزو الروسي لأوكرانيا.

ويشار إلى أن التقارير الإعلامية بشأن تخطيط روسيا لتدشين استفتاءات في خيرسون وميكولاييف كانت تتردد في الآونة الأخيرة، ويعد تصريح وزارة الخارجية الأوكرانية أول تأكيد أوكراني رسمي للأمر الذي لم يعلن بعد من قبل روسيا.