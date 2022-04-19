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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مسئول أوروبي: روسيا تنقل 20 ألف مرتزق للقتال في أوكرانيا

روسيا وأوكرانيا
روسيا وأوكرانيا

قال مسؤول أوروبي، اليوم الثلاثاء، إن ما يصل إلى 20 ألف مرتزق من الشركة العسكرية الروسية الخاصة “فاجنر” وكذلك من سوريا يقاتلون إلى جانب القوات الروسية في أوكرانيا.

وحسب وكالة “فرانس بريس” قال المسؤول، الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته، “فيما يتعلق بقدراتهم، إنهم من قوات المشاة، ليس لديهم أي مركبات أو أسلحة ثقيلة”.

وقال المسؤول: “هؤلاء المرتزقة يستخدمون بشكل رئيسي ككتلة ضد المقاومة الأوكرانية”.

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وأضاف أنه من بين ما يقدر بـ10.000 إلى 20.000 مرتزقة يشاركون في الغزو الروسي لأوكرانيا.

وأشار إلي أنه يصعب تحديد عدد المرتزقة المشاركين من مجموعة فاجنر، التي يقال إنها قريبة من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وعددهم المشاركين من سوريا.

وقال المسؤول الأوروبي، إن “هناك عمليات النقل للمقاتلين من سوريا إلى منطقة دونباس بشرق أوكرانيا”.

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