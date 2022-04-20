بسبب حرب أوكرانيا.. الهند تكثف مشترياتها من النفط الروسي

أفادت صحيفة إيكونوميك تايمز الهندية، نقلا عن مصادر مطلعة، أن شركات النفط الحكومية الهندية تخطط لشراء أكبر قدر ممكن من النفط الروسي، وتغيير استراتيجية مشترياتها.

وقالت الصحيفة الهندية، في تقرير لها، إن المصافي الهندية تتوقع زيادة توافر النفط الروسي في المستقبل القريب لأنه من غير المرجح أن ينتهي الصراع في أوكرانيا قريبا وسيواجه النفط الروسي قيودا جديدة في أوروبا.

وقال التقرير إن المصافي الحكومية في الهند اشترت بالفعل أكثر من 15 مليون برميل من النفط الروسي باستخدام القنوات المصرفية العادية ودفعت بالدولار منذ بداية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

ووفقا للصحيفة الهندية، لا تمثل إمدادات النفط من روسيا سوى حصة صغيرة من إجمالي واردات الهند من النفط الخام بسبب ارتفاع تكلفة الشحن.

وحتى مع الزيادات الأخيرة في الإمدادات، ما تزال واردات النفط من روسيا أقل من 1٪ لأن الشركات الهندية لم تشتري النفط الروسي إلا إذا تم تضمين تكلفة التسليم في السعر النهائي.