الغضبان يتابع سير العمل بإدارات الأحياء بمحافظة بورسعيد.. صور

عقد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اجتماعا لمتابعة مستجدات العمل داخل عدد من إدارات أحياء المحافظة، وذلك بديوان عام المحافظة، وبحضور المهندس عمرو عثمان نائب المحافظ واللواء عاطف وجدي السكرتير العام للمحافظة والأستاذ عبد العظيم رمضان السكرتير العام المساعد واللواء يوسف الشاهد المستشار الفني للمحافظة، ورؤساء الأحياء ومدينة بورفؤاد ومسئولى الإيرادات و التحصيل الإلكتروني بالأحياء.

محافظ بورسعيد يشدد على تكثيف العمل فى الأحياء خلال الفترة المقبلة

ووجه محافظ بورسعيد بتكثيف العمل فى الأحياء خلال الفترة المقبلة، خاصة تكثيف أعمال النظافة وإزالة الإشغالات، والارتقاء بالمناطق الخدمية لتقديم خدمات على درجة عالية من الكفاءة للمواطن، فضلا عن متابعة مستجدات العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها في عدد من القطاعات.

محافظ بورسعيد يشدد على تكثيف العمل فى الأحياء خلال الفترة المقبلة

واستعرض محافظ بورسعيد سير أعمال تحصيل المتأخرات المستحقة ، ووجه أجهزة الأحياء بتكثيف الجهود والعمل المتواصل فى تحصيل المتأخرات المستحقة على الإيجارات والنظافة وتكثيف العمل فى الإدارات المختصة بهذا الشأن ، للاستفادة من تلك الإيرادات فى تنفيذ مشروعات تنموية وخدمية تعود بالنفع والفائدة على المحافظة.