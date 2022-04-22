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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

سعر الذهب اليوم الجمعة 22-4-2022

صدى البلد

استقرت أسعار الذهب في السوق المحلية  اليوم الجمعة 22 أبريل 2022 على ارتفاعات أمس بقيمة 40 جنيهًا، بعد تراجعها بنحو 65 جنيها.

وينشر  “صدى البلد” أسعار الذهب في مصر اليوم الجمعة وهي كالتالي:

سعر الذهب اليوم عيار 21
تراجع الذهب عيار 21 في السوق المحلية صباح اليوم، مسجلًا نحو 1090جنيهًا للجرام، حيث يعد العيار الأكثر مبيعًا في السوق المحلية.

 

سعر الذهب اليوم عيار 24

كما هبط سعر الذهب عيار 24، ليبلغ نحو 1246 جنيه للجرام، ويعتبر العيار الأعلى سعرًا في مصر والأغلى قيمة.
 

سعر الذهب عيار 18

وبلغ سعر الذهب عيار 18 نحو 934 جنيه للجرام.

 

سعر الجنيه الذهب اليوم
وسجل سعر الجنيه الذهب، نحو  8,720 جنيهًا، حيث يصل وزنه إلى 8 جرامات من عيار 21

سعر كيلو الذهب 

سجل سعر كيلو الذهب 1,211,429 جنيه

وتختلف أسعار الذهب في مصر حسب سعر المصنعية، والذي يتباين من محل لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وكذلك باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر.

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