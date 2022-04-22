كيفية علاج قرحة المعدة بالأدوية.. طرق متعددة

يمكن علاج قرحة المعدة بطرق متعددة حسب السبب في حدوثها وإن كانت أبرزها جرثومة المعدة والإسراف فى استخدام الأدوية المضادة للالتهاب غير الستيروئيدية، كما أن البعض يختار طرق طبيعية لعلاج قرحة المعدة والبعض الآخر يفضل العلاج بالأدوية.

نعرض لكم طرق علاج قرحة المعدة الطبية وفقا لما جاء فى موقع “ mayoclinic” .

أدوية المضادات الحيوية لقتل جرثومة المعدة

إذا أثبت الفحص وجود جرثومة المعدة في الجهاز الهضمي تستخدم مجموعة من المضادات الحيوية لقتلها ومن ثم علاج قرحة المعدة ولكن لا تتناولها إلا بعد استشارة الطبيب ، وتشمل هذه الأدوية : أموكسيسيلين (أموكسيل) ، كلاريثروميسين (بياكسين) ، ميترونيدازول (فلاجيل) ، تينيدازول (تنداماكس) ، تتراسيكلين وليفوفلوكساسين.

تحديد المضادات الحيوية المستخدمة يعتمد على المكان الذي تعيش فيه ومعدلات مقاومة المضادات الحيوية فى الجسم لمدة أسبوعين بالإضافة إلى أدوية إضافية لتقليل حمض المعدة مثل مثبطات مضخة البروتون وربما البزموت سبساليسيلات (بيبتو بيسمول).

أدوية تمنع إنتاج الحمض وتعزز الشفاء.

تعمل مثبطات مضخة البروتون على تقليل حمض المعدة عن طريق منع عمل أجزاء الخلايا التي تنتج الحمض وأهمها : أوميبرازول (بريلوسيك) ولانسوبرازول (بريفاسيد) ورابيبرازول (أسيفيكس) وإيزوميبرازول (نيكسيوم) وبانتوبرازول (بروتونيكس).

قد يتسبب الاستخدام طويل الأمد لمثبطات مضخة البروتون، خاصة عند الجرعات العالية فى زيادة خطر الإصابة بكسور في الورك والرسغ والعمود الفقري لذلك اسأل طبيبك عما إذا كان مكمل الكالسيوم قد يقلل من هذه المخاطر.

أدوية لتقليل إنتاج الحمض

حاصرات الأحماض أو حاصرات الهيستامين (H-2) وهى تقلل من كمية حمض المعدة مما يخفف من آلام القرحة ويشجع على الشفاء.

تتوفر حاصرات الأحماض بوصفة طبية أو بدون وصفة طبية، وتشمل الأدوية فاموتيدين (بيبسيد إيه سي) وسيميتيدين (تاجاميت إتش بي) ونيزاتيدين (أكسيد إيه آر).

مضادات الحموضة

تعمل مضادات الحموضة على تحييد حمض المعدة الموجود ويمكن أن تخفف الآلام بشكل سريع أما الآثار الجانبية لهذا العلاج فهى الإمساك أو الإسهال ولكن يجب معرفة أن مضادات الحموضة أن تقلل الأعراض ولكنها لا تعالج قرحة المعدة.

أدوية تحمي بطانة المعدة والأمعاء الدقيقة

يصف الطبيب فى بعض الحالات أدوية تسمى عوامل حماية الخلايا التي تساعد في حماية الأنسجة التي تبطن المعدة والأمعاء الدقيقة.

تشمل الخيارات الأدوية الموصوفة طبيًا سوكرالفات (كارافاتي) وميزوبروستول (سايتوتك).