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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

أسعار الذهب تواصل الانخفاض خلال تعاملات اليوم الجمعة 22-4-2022

صدى البلد

انخفضت أسعار الذهب في مصر خلال مستهل تعاملات اليوم الجمعة 22 أبريل 2022 بقيمة 10 جنيهات مقارنة بأسعار أمس.

أسعار الذهب دون مصنعية

وسجل أعلى سعر لجرام الذهب عيار 24 الأعلي قيمة وفئة بين أعيرة الذهب اليوم الجمعة 1234 جنيها مقابل 1246 جنيها أمس الخميس.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأشهر تداولا بين أعيرة الذهب اليوم الجمعة 1080 جنيها مقابل 1090 أمس.

بينما وصل جرام الذهب عيار 18 الوسطي بين أعيرة الذهب اليوم الجمعة إلى 925 جنيها مقارنة بـ 934 جنيها أمس الخميس.

بلغ سعر جرام الذهب عيار 14 اليوم الجمعة 719 جنيها.

وتراجع سعر الجنيه الذهب اليوم الجمعة مسجلا 8640 جنيها مقابل 8720 جنيها أمس الخميس.

وسجل سعر الذهب عالميا نحو 1939دولار للأوقية.


أسعار المصنعية والدمغة

وتختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وباختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر.

وتمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قلَّ القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.

وتعد أسعار الذهب اليوم فى مصر معلومة اقتصادية قيِّمة، خاصة للمقبلين على الزواج، فضلا عن المستثمرين؛ نظرا لارتباطه بالاقتصاد العالمي، وذلك في الوقت الذي تدهور فيه اقتصاد الكثير من الدول، وأصبح الذهب ملاذًا آمنًا للكثيرين سواء فى مصر أو بباقي الدول العربية.

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