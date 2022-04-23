وفاة والدة سمية الخشاب ودفن جثمانها في الإسكندرية غدًا

أعلنت الفنانة سمية الخشاب عبر حسابها على تويتر عن وفاة والدتها ودفن جثمانها غدًا بالإسكندرية.

وكتبت سمية الخشاب عبر حسابها :" إنا لله وإنا إليه راجعون توفيت الي رحمة الله والدتي الغالية .. الله يرحمها ويغفر لها ويسكنها فسيح جناته نسألكم الدعاء".

أحدث أعمال سمية الخشاب:



أحدث أعمال سمية الخشاب مشاركتها فى مسلسل "موسى" بدراما رمضان الماضي 2021، حيث حققت نجاحاً كبيراً بشخصية "حلاوتهم"، وشاركها البطولة كل من محمد رمضان، رياض الخولى، سيد رجب، عبير صبري، تارا عماد، هبة مجدى، وكوكبة من النجوم، من تأليف ناصر عبدالرحمن وإخراج محمد سلامة.