سمية الخشاب تستعرض جمالها بـ"العباية" فى أحدث إطلالة

شاركت الفنانة سمية الخشاب جمهورها بمقطع فيديو، عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماع "تويتر"، من احدث ظهور لها.



وظهرت سمية الخشاب في الفيديو وهي تستعرض أناقتها وجمالها، مرتدية عباءة انيقة باللون الاسود، واعتمدت علي مكياج ناعم وتركت شعرها منسدلا علي كتفيها بطريقة انسيابية.



يذكر أن آخر أعمال سمية الخشاب مشاركتها فى مسلسل "موسى" بدراما رمضان الماضي، حيث حققت نجاحاً كبيراً بشخصية "حلاوتهم"، وشاركها البطولة كل من محمد رمضان، رياض الخولى، سيد رجب، عبير صبري، تارا عماد، هبة مجدى، وكوكبة من النجوم، من تأليف ناصر عبدالرحمن وإخراج محمد سلامة.