للوقاية من أمراض القلب.. ماذا يحدث للجسم عند تناول الشعير

يستخدم الشعير بشكل شائع لأمراض القلب وارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم ، يتم استخدامه أيضًا لمرض السكري والسمنة والوقاية من السرطان وحالات أخرى .

فوائد الشعير

تحتوي منتجات الشعير على كميات عالية من الألياف، يمكن استخدام الأطعمة الغنية بالألياف القابلة للذوبان كجزء من نظام غذائي قليل الدسم ومنخفض الكوليسترول للوقاية من أمراض القلب، تظهر الأبحاث أن الشخص يجب أن يأكل 3.6 جرام على الأقل من الألياف القابلة للذوبان كل يوم لتقليل خطر الإصابة بأمراض القلب .

عالي الدهون، تشير الأبحاث إلى أن تناول الشعير يقلل الكوليسترول الكلي والكوليسترول الضار منخفض الكثافة ( LDL ).

نوع من أمراض الأمعاء الالتهابية ( التهاب القولون التقرحي )، تشير الأبحاث المبكرة إلى أن تناول الأطعمة التي تحتوي على الشعير النابت يوميًا لمدة 4-24 أسبوعًا يقلل من أعراض التهاب القولون التقرحي ، تظهر أبحاث أخرى أن تناول منتج معين يحتوي على الشعير ومكونات أخرى لمدة 8 أسابيع يقلل من أعراض التهاب القولون التقرحي ويزيد من فرصة هدوء المرض.



