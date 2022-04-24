عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

المركز القومي للترجمة يطلق مسابقة كشاف المترجمين

صدى البلد

أعلن المركز  القومي للترجمة برئاسة الدكتورة كرمة سامي بالتعاون مع الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة، عن فتح باب المشاركة في مسابقة كشاف المترجمين لترجمة الإبداع القصصي 

يأتي تحت رعاية وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم وإيمانًا من المركز القومي للترجمة بدورهِ في اكتشاف العناصر الشبابية المتميزة في مجال الترجمة على مستوى جمهورية مصر العربية ودعمها،  واقتفاء لأثر الشيخ رفاعة الطهطاوي في تخير النجباء من المترجمين في محافظات مصر،

 شروط التقدم للمسابقة:


1. يقوم المشارك باختيار قصة واحدة لترجمتها عن أي من اللغات التالية: (الإنجليزية- الفرنسية- الإسبانية- الألمانية- الإيطالية- الصينية- الروسية- الكورية- التركية- السواحيلية- الأردية- الفارسية) إلى اللغة العربية.


2. ألا يكون قد سبق ترجمة القصة من قبل.
 

3. أن يكون النص المترجم فيما لا يقل عن صفحتين ولا يزيد عن (15) صفحة مكتوبة بخط simplified arabic بنط (14).
 

4. يشير المتسابق إلى عنوان المجموعة القصصية واسم المؤلف ودار النشر على غلاف العمل، ويقدم نبذة صغيرة عن المؤلف.
 

5. ألا يزيد سن المتسابق عن 35 عامًا حتى نهاية عام 2022.
 

txt

بالجمعية النسائية لتحسين الصحة.. ثقافة بورسعيد تنظم مسابقة دينية عن شهر رمضان

txt

فرقة قصر ثقافة السويس للألات الشعبية تشارك في الاحتفال بتحرير سيناء


الجوائز:
 يحصل أصحاب الأعمال الفائزة على مجموعة من إصدارات المركز المترجمة بالإضافة إلى نشر ترجماتهم ضمن سلسلة آفاق عالمية التي تصدرها الهيئة العامة لقصور الثقافة تحت عنوان "مختارات قصصية مترجمة من حول العالم"، ومنح شهادات تكريم للفائزين.


الأوراق والمستندات المطلوبة:


1. يتم تقديم (3) نسخ ورقية مطبوعة على ورق A4 من النص المترجم، ونسخة إلكترونية، بالإضافة إلى نسخة واحدة من النص الأجنبي.
 

2. سيرة ذاتية مختصرة للمتسابق.
تُقدم الأعمال المترجمة في ظرف مغلق إلى إدارة التدريب والجوائز بالمركز القومي للترجمة ( شارع الجبلاية، الجزيرة، دار الأوبرا، القاهرة)، من الأحد إلى الخميس، من الساعة 11 صباحا إلى 2 ظهرا. في الفترة من 8/5/2022 حتى 30/6/2022، ويجب أن يُذكر على الظرف اسم المسابقة، واسم المتسابق، وبيانات التواصل معه تفصيلا (تليفون ومحمول وبريد إلكتروني).
 

قصور الثقافة المجموعة القصصية الهيئة العامة لقصور الثقافة المركز القومي للترجمة الدكتورة إيناس عبدالدايم ثقافة بورسعيد الفنان هشام عطوة هشام عطوة الجمعية النسائية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مطلعش لاسلكي.. تحقيقات النيابة تكشف تفاصيل ضرب اليوتيوبر نقششة

ابتعدوا عن الشمس.. ماذا قالت الأرصاد الجوية عن حالة الطقس خلال الأيام المقبلة؟

تقارير : فيفا يعاقب الجزائر بسبب مباراة الكاميرون

صدمتهم تريلا.. مصرع 3 مصريين في حادث مروع بالسعودية قبل أداء العمرة

سعر الذهب اليوم 24-4-2022

إحالة مدربي كيك بوكس وكمال أجسام وآخرين للجنايات لخطف وهتك عرض سعودي وسوداني

خالد الغندور: نهائي دوري أبطال إفريقيا في السنغال

موعد مباراة الأهلي وطلائع الجيش في الدوري والقنوات الناقلة

ترشيحاتنا

أحد أكبر الأعياد المسيحية.."عيد القيامة" فرحة بعد صيام 55 يوما

ديربي الميرسيسايد.. محمد صلاح يطارد رقم أسطوري أمام إيفرتون

خلال زيارتها للكاتدرائية..وزيرة التضامن تهنئ البابا تواضروس بعيد القيامة

بخطوتين.. إزاي تحسب معاشك الشهري طبقًا لقانون التأمينات والمعاشات

صلاح على رأس التشكيل المتوقع لـ ليفربول أمام إيفرتون بالدوري الإنجليزي

حكم زكاة الفطر لمن تُوفّي قبل غروب شمس آخر يوم من رمضان

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ابتعدوا عن الشمس.. ماذا قالت الأرصاد الجوية عن حالة الطقس خلال الأيام المقبلة؟

شاهد الملاكم الشهير «تايسون» يهشم وجه راكب على متن طائرة|فيديو

روسيا تدفن جرائمها.. العثور على 1000 جثة داخل مقبرة جماعية|صور

أرز بالدجاج والبرتقال.. عجوز أفغانية تهز مواقع التواصل بوصفة رمضانية

فيديو

خفة دم وتشويق.. طرح برومو فيلم «زومبي» لـ على ربيع |فيديو

بسبب الميراث .. تطورات في مذبحة الوراق | فيديو جراف

جزارة بالعريش تبيع كيلو اللحمة بجنيه واحد فقط .. ما القصة ؟

عمري ما حسيت بالغربة.. ماذا قال منذر رياحنة في حب مصر|فيديو جراف

المزيد

ساحة رأي

سورة الناس.. الملجأ لك قبل وقوع أي شر..

«ميريت نيت» السيدة الأولى فى العالم

يارا زكريا تكتب: مدرسة الأجداد والجدات

الحنيفية .. سنة الله في الكون إلى يوم القيامة

محمد ناجي زاهي يكتب: الاختيار يعالج أفكار الجماعة المسمومة

خالد الشناوي يكتب: كبسولات رمضانية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

ذهب مصر الأصفر

كريمة أبو العينين

من غير إعلانات

نجاة عبدالرحمن

من طرف خفى "22 "

إسلام كمال

نقاط الانفجار المرتقبة

سمية عبدالمنعم

عالم «زهران» المليء بالخير والحب والجمال

خالد جمال

تحدٍّ جديد.. ذكاء محمد رمضان في «المشوار»

نهال علام

مصر بلا غارمين

أحمد نجم

همسات دراما رمضان

اﻟﻤﺰﻳﺪ