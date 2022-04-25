دون أدوية.. 3 طرق طبيعية لخفض الكوليسترول

إذا كنت تعاني من ارتفاع الكوليسترول، فأنت أيضًا أكثر عرضة للإصابة بأمراض القلب، لكن الخبر السار هو أنها مخاطرة يمكنك التحكم فيها، يمكنك خفض الكوليسترول الضار LDL ورفع مستوى الكوليسترول الحميد "الجيد"، ولكن عليك فقط إجراء بعض التغييرات البسيطة.

طرق طبيعية لخفض الكوليسترول

الألياف

الأطعمة مثل دقيق الشوفان والتفاح والخوخ والفاصوليا غنية بالألياف القابلة للذوبان ، والتي تمنع جسمك من امتصاص الكوليسترول، تظهر الأبحاث أن الأشخاص الذين تناولوا 5 إلى 10 جرامات إضافية منه كل يوم شهدوا انخفاضًا في LDL، كما أن تناول المزيد من الألياف يجعلك تشعر بالشبع.

السمك

حاول أن تأكله مرتين إلى أربع مرات في الأسبوع، لا تعتبر دهون أوميجا 3 الموجودة في الأسماك مفيدة لصحة القلب فحسب، بل إن استبدال اللحوم الحمراء بالسمك سيخفض نسبة الكوليسترول في الدم عن طريق تقليل تعرضك للدهون المشبعة المتوفرة بكثرة في اللحوم الحمراء.

زيت الزيتون

استبدال الزبدة بزيت الزيتون قد يقلل من كوليسترول البروتين الدهني منخفض الكثافة بنسبة تصل إلى 15٪ ، وهو ما يماثل تأثير جرعة منخفضة من الأدوية"، الدهون "الجيدة" في زيت الزيتون تفيد قلبك ، اختر زيت الزيتون البكر الممتاز، إنه أقل معالجة ويحتوي على المزيد من مضادات الأكسدة ، مما يساعد على الوقاية من الأمراض.