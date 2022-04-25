عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

أسباب ارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم وطرق علاجه

الكوليسترول
الكوليسترول

الكوليسترول مادة شمعية تعمل في الجسم للمساعدة في دعم أغشية الخلايا، وتصنيع الهرمونات، والمساعدة في الهضم ، وتحويل فيتامين د في الجلد.

توصي جمعية القلب الأمريكية بتقليل الدهون المشبعة في النظام الغذائي إلى أقل من 6٪ من السعرات الحرارية اليومية وتقليل استهلاك الدهون المتحولة .

ومن الأطعمة التي تخفض نسبة الكوليسترول، والتي يجب تناولها إذا كان لديك ارتفاع في نسبة الكوليسترول الفواكه والخضراوات والحبوب الكاملة والدواجن والأسماك والمكسرات والزيوت النباتية غير الاستوائية.

txt

دون أدوية.. 3 طرق طبيعية لخفض الكوليسترول

txt

كوب يوميًا من ماء جوز الهند يخلصك من ضغط الدم

 

ما الذي يسبب ارتفاع نسبة الكولسترول في الدم؟

 

ينتج الجسم بشكل طبيعي الكوليسترول في الكبد ، والذي يشكل حوالي 75٪ من الكوليسترول في الجسم، بالنسبة لمعظم الناس ، تأتي مستويات الكوليسترول المرتفعة من الأطعمة التي نأكلها ونمط الحياة غير الصحي.

تتضمن عوامل نمط الحياة التي يمكن أن تؤثر سلبًا على مستويات الكوليسترول ما يلي:

نظام غذائي غير صحي
نمط حياة مستقر
زيادة الوزن أو السمنة
التدخين أو التعرض للتدخين السلبي أو الـفيبينج vaping
في بعض الحالات ، يكون ارتفاع الكوليسترول في الدم وراثيًا، ينتشر فرط كوليسترول الدم العائلي  (FH) في العائلات ويزيد من خطر الإصابة بمرض تصلب الشرايين المبكر .

الكوليسترول الدهون المشبعة اسباب ارتفاع الكوليسترول علاج الكوليسترول ​​​​​​​health

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب يقفز لأعلى سعر في تاريخه.. وعيار 21 يصل لمستوى غير متوقع

تقارير : فيفا يعاقب الجزائر بسبب مباراة الكاميرون

هل ليلة القدر كانت أمس 2022 أم لدينا 3 ليالي؟.. اعرف كم علامة ظهرت

الأرصاد تنصح المواطنين مع دخول عيد الفطر: ارتدوا ملابس ثقيلة

مقتل ربة منزل على يد ابنها بعين شمس وتحقيقات موسعة لكشف التفاصيل

لم يحضر أحد.. لماذا غاب الفنانون عن جنازة والدة سمية الخشاب ؟

ميدو يكشف عن مدرب بيراميدز القادم خلفاً لإيهاب جلال

سعر الذهب اليوم 24-4-2022

ترشيحاتنا

انفوجراف.. ربع سكان العالم مهددون بفقدان حاسة السمع في 2050

وزير الأوقاف: الجماعة الإرهابية لو كانوا أهل دين لالتزموا أخلاقه لكنهم متاجرون

احذر..السجن المشدد حال موت المبحوث وفقا لقانون الأبحاث الطبية

إنفوجراف| 37 مشروعا بالتعليم العالي في سيناء بتكلفة 13 مليار جنيه

يتألق خارج الديار.. كوكا يصل إلى الهدف 105 فى مشواره الأوروبي

خدعة بصرية..صورة تثير الجدل بسبب البحث عن دب مختبئ

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هاني رمزي لـ صدي البلد: مشاركتي في العائدون شرف.. والنجاح فاق توقعاتي.. وتقديم أعمال غير كوميدية أصبح أمر وارد

في شم النسيم "الجو مش ربيع".. ماذا قالت الأرصاد عن حالة الطقس وسقوط الأمطار؟

باللحم والباذنجان.. طريقة عمل المقلوبة في رمضان

دولة تعلن الإخصاء الكيميائي عقوبة لـ مغتصبي الأطفال

فيديو

هاني رمزي لـ صدي البلد: مشاركتي في العائدون شرف.. والنجاح فاق توقعاتي.. وتقديم أعمال غير كوميدية أصبح أمر وارد

تؤدي إلى الوفاة.. احترس من تناول الفسيخ والرنجة على مائدة الإفطار

مطلعش ظابط ..تفاصيل واقعة ضرب أحمد نقششة من الشارع إلى النيابة "فيديوجراف"

علاقة غير شرعية.. قصة طالبة طب تخلصت من زميلها في مصر الجديدة

المزيد

ساحة رأي

سورة الناس.. الملجأ لك قبل وقوع أي شر..

«ميريت نيت» السيدة الأولى فى العالم

يارا زكريا تكتب: مدرسة الأجداد والجدات

الحنيفية .. سنة الله في الكون إلى يوم القيامة

محمد ناجي زاهي يكتب: الاختيار يعالج أفكار الجماعة المسمومة

خالد الشناوي يكتب: كبسولات رمضانية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

ذهب مصر الأصفر

كريمة أبو العينين

من غير إعلانات

نجاة عبدالرحمن

من طرف خفى "22 "

إسلام كمال

نقاط الانفجار المرتقبة

سمية عبدالمنعم

عالم «زهران» المليء بالخير والحب والجمال

خالد جمال

تحدٍّ جديد.. ذكاء محمد رمضان في «المشوار»

نهال علام

مصر بلا غارمين

أحمد نجم

همسات دراما رمضان

اﻟﻤﺰﻳﺪ