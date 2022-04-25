أسباب ارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم وطرق علاجه

الكوليسترول مادة شمعية تعمل في الجسم للمساعدة في دعم أغشية الخلايا، وتصنيع الهرمونات، والمساعدة في الهضم ، وتحويل فيتامين د في الجلد.

توصي جمعية القلب الأمريكية بتقليل الدهون المشبعة في النظام الغذائي إلى أقل من 6٪ من السعرات الحرارية اليومية وتقليل استهلاك الدهون المتحولة .

ومن الأطعمة التي تخفض نسبة الكوليسترول، والتي يجب تناولها إذا كان لديك ارتفاع في نسبة الكوليسترول الفواكه والخضراوات والحبوب الكاملة والدواجن والأسماك والمكسرات والزيوت النباتية غير الاستوائية.

ما الذي يسبب ارتفاع نسبة الكولسترول في الدم؟

ينتج الجسم بشكل طبيعي الكوليسترول في الكبد ، والذي يشكل حوالي 75٪ من الكوليسترول في الجسم، بالنسبة لمعظم الناس ، تأتي مستويات الكوليسترول المرتفعة من الأطعمة التي نأكلها ونمط الحياة غير الصحي.

تتضمن عوامل نمط الحياة التي يمكن أن تؤثر سلبًا على مستويات الكوليسترول ما يلي:

نظام غذائي غير صحي

نمط حياة مستقر

زيادة الوزن أو السمنة

التدخين أو التعرض للتدخين السلبي أو الـفيبينج vaping

في بعض الحالات ، يكون ارتفاع الكوليسترول في الدم وراثيًا، ينتشر فرط كوليسترول الدم العائلي (FH) في العائلات ويزيد من خطر الإصابة بمرض تصلب الشرايين المبكر .