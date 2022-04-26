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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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النزيف بعد الولادة القيصرية.. يتكون من المخاط والأنسجة والدم التي يفرزها الرحم.. يختلف من سيدة لأخرى.. ويستمر عادة ما بين 24 إلى 36 يوما

نزيف
نزيف

ما مدى شدة النزيف بعد العملية القيصرية؟
أسباب النزيف بعد العملية القيصرية
طرق التحكم بالنزيف بعد الولادة القيصرية
 

النزيف بعد الولادة القيصرية أمر طبيعي. يُطلق عليه أيضًا اسم الهلابة ، ويتكون هذا النزيف من المخاط والأنسجة والدم التي يفرزها الرحم أثناء استبدال البطانة بعد الولادة .

قد يكون النزيف بعد الولادة القيصرية غزيرًا ولونًا أحمر فاتحًا خلال الأسبوع الأول بعد الولادة ويصبح أفتح وبنيًا بمرور الوقت، يستمر عادة لمدة 24 إلى 36 يومًا بعد الولادة ؛ ومع ذلك ، قد تنزف بعض النساء لفترة أطول قليلاً .

كشف موقع هيلثي عن أسباب النزيف بعد الولادة القيصرية وطرق إدارته.

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ما مدى شدة النزيف بعد العملية القيصرية؟


يعتمد مقدار الدم المفقود بعد العملية القيصرية على عدة عوامل .

يكون النزيف حادًا ولونًا أحمر بعد الرضاعة الطبيعية لأن الأوكسيتوسين الذي يتم إطلاقه أثناء العملية يضغط على الرحم ، وبالتالي ينتج المزيد من الدم.
قد يتسبب أي نشاط بدني في حدوث نزيف خلال الأسبوعين الأولين بعد الولادة.
قد يحدث أيضًا نزيف أكثر غزارة بعد الاستيقاظ في الصباح لأن الدم قد يتراكم في المهبل أثناء النوم ليلاً.

يُلاحظ نمط النزيف التالي بشكل شائع عند النساء بعد إجراء ولادة قيصرية، ومع ذلك ، قد يختلف من شخص لآخر .

أيام / أسابيع لون الدم مقدار فقدان الدم
اليوم 1 أحمر طازج إلى أحمر بني 
تدفق كثيف
تنقع وسادة حمل واحدة في غضون ساعات قليلة


جلطات دموية صغيرة
أيام 2 إلى 6 بني غامق أو أحمر وردي 
تدفق معتدل
بقع 7-12 سم على وسادة الأمومة
جلطات دموية صغيرة


أيام 7 إلى 10 بني أغمق أو أحمر وردي. يتحول أخف 
تدفق أخف
أقل من 7 سم بقعة على الوسادة


أيام 11 إلى 14 بني أغمق أو أحمر وردي. يتحول أخف 
تدفق أخف
تبدأ البقع في التناقص


الأسبوع الثالث إلى الرابع دم أبيض شاحب كريمي 
تدفق أخف
الأسبوع الخامس إلى السادس بني أو أحمر وردي أو أصفر كريمي 
تدفق أخف وفقط في بعض الأيام “ المصدر: nct "

 

ما الذي يسبب النزيف بعد العملية القيصرية؟


أثناء الولادة ، تنفصل المشيمة عن بطانة الرحم (بطانة الرحم) ، تاركة وراءها جرحًا مفتوحًا يبلغ قطره حوالي 8.5 بوصة (موقع المشيمة). يستغرق هذا الجرح وقتًا للشفاء. أثناء شفاء الرحم ، يخرج النسيج المتبقي ببطء على شكل نزيف الرحم وإفرازات مهبلية  في حالة الولادة المهبلية ، يفقد ما يصل إلى نصف لتر (500 مل) من الدم ، بينما في حالة الولادة القيصرية ، يفقد ما يصل إلى ربع جالون (1000 مل) من الدم .


يمكن تقسيم النزيف بعد الولادة (هلابة) إلى ثلاث مراحل .

1. النزيف الأحمر
تستمر هذه المرحلة للأيام الأربعة الأولى بعد الولادة قد تعانين من تقلصات بطنية منتظمة حيث يبدأ الرحم بالتقلص إلى حجمه الأصلي الهلابة حمراء زاهية مع وجود جلطات ناتجة عن تجمع الدم.

2. النزيف الوردي 

تستمر هذه المرحلة لمدة عشرة أيام تقريبًا قد تلاحظ تغير لون الدم من الأحمر الفاتح إلى الوردي أو البني، يحدث تغير اللون مع زيادة عدد خلايا الدم البيضاء في الدم، يستمر موقع المشيمة في التعافي خلال هذه المرحلة ،إذا كنت لا ترضعين طفلك رضاعة طبيعية ، فقد تلاحظين إفراز سائل عنق الرحم ومع ذلك ، إذا كنت ترضعين طفلك رضاعة طبيعية ، فقد لا يظهر سائل عنق الرحم بعد.

3. نزيف أصفر أو أبيض


هذه هي المرحلة النهائية والأطول يتحول لون النزيف إلى اللون الأصفر أو الأبيض. يتكون بشكل أساسي من خلايا الدم البيضاء ومخاط عنق الرحم والأنسجة الظهارية.
يستمر موقع المشيمة في التعافي بسرعة.


كيف تتحكمين بالنزيف بعد الولادة القيصرية؟


يمكن السيطرة على النزيف بعد الولادة القيصرية باستخدام ضمادات الأمومة. توفر هذه الفوط راحة أكثر من الفوط الصحية العادية وتتيح لك التحقق من كمية الدم المفقودة .


يمكنك وضع هذه المؤشرات في الاعتبار لتقليل خطر الإصابة بالعدوى.

تجنبي استخدام السدادات القطنية وهى عبارة عن مادة ماصة، تستخدم كمنتج خاص بنظافة النساء، ويرجع أصل كلمة "تامبون Tampon" إلى اللغة الفرنسية في العصور الوسطى وتعني قطعة من القماش ، لذلك عليك تجنب استخدمها في الأسابيع الستة الأولى بعد الولادة.
قمي بتغيير الفوط الصحية على فترات منتظمة.
اغسلي يديك قبل وبعد تغيير الفوط الصحية.


متى تتصل بالطبيب؟

يجب عليك الاتصال بطبيبك إذا لاحظت الأعراض التالية .

نزيف حاد مفاجئ (نقع فوطة واحدة في ساعة إلى ساعتين)
جلطة دموية كبيرة (أكبر من حجم كرة الجولف)
تغير في لون الدم (يتغير إلى الأحمر الفاتح)
دوار وضعف
قشعريرة بالحمى
إفرازات مهبلية كريهة الرائحة أو دم
ألم شديد في الحوض
آلام أسفل البطن

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