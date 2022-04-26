امتحانات الثانوية العامة 2022.. الطلاب يريدون الكتاب المدرسي.. أحمد الجيوشي : ورقة المفاهيم لا تتفق مع الاوبن بوك .. رضا مسعد : الوزارة مازالت تبحث عن نظام ثابت يحق مبدأ العدل للجميع

أحمد الجيوشي: لابد أن تحتوى كراسة مفاهيم الثانوية العامة على ما يحتاج إليه الطالب

رضا مسعد : الوزارة تتفادى مشكلات واردة في امتحانات الثانوية العامة

طلاب الثانوية العامة 2022 يطالبون وزير التعليم بوجود الكتاب داخل لجان الامتحانات



ما زلت أصداء قرارات الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، التى أعلنها حول مصير امتحانات المراحل الثانوية العامة 2022، والتي شغلت بال أولياء الأمور لفترة طويلة، فبين استنكار واندهاش الغالبية، و تبرير البعض و اعتراض أغلبية الطلاب ومحاولة من الوزارة لتبرير الموقف والتأكيد على ان القرارات صارمة لا رجوع فيها وانها تأتى فى مصلحة الطلاب وفى إطار خطة الوزارة لتحسين جودة التعليم.

قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، منع الطلاب من اصطحاب الكتب المدرسية أو التابلت في لجان امتحانات الثانوية العامة 2022.

وقال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم: حرصا على مكافحة أساليب الغش في امتحانات الثانوية العامة 2022، قررنا أن تكون امتحانات الثانوية العامة 2022 بنظام الأوبن بوك، على أن يسمح للطالب بالاستعانة فقط بـ ورقة المفاهيم التي سيتسلمها داخل لجنة امتحانات الثانوية العامة 2021 والتي أعدها واضعي امتحانات الثانوية العامة 2022.

وقال الدكتور أحمد الجيوشي الخبير التربوي ونائب وزير التربية والتعليم لشئون التعليم الفني السابق، فلسفة امتحانات الاوبن بوك Open Book Exams تأتى من فكرة التحول التعليمي من أسلوب الحفظ و التذكر الي أسلوب الفهم والتفكير كأهداف أساسية لأي عملية تعلم نهدف منها الي تنمية مهارات التفكير العليا لاهداف التعلم علي سلم بلوم -يعتبر هرم بلوم من الأساسيات التي تقوم عليها عملية التدريس، فهو يعرف بعلم تصنيف الأهداف التعليمية وهذا التصنيف هو هيكلي أو هرمي، بمعنى أن تعلم معرفة في مستوى أعلى يعتمد على اكتساب معرفة أو مهارة في مستوى أدنى منها، وكان هدف بلوم من طرح هذا التصنيف هو تشجيع المدرسين على التركيز على النطاقات الثلاثة من أجل خلق نظام تعليمي شمولي- وليست مهارات الحفظ واسترجاع المعلومات فقط .

وأوضح الدكتور الجيوشي أن امتحانات الاوبن بوك الهدف الاول منها التحويل من أسلوب الحفظ و التذكر واسترجاع المعلومات الي أسلوب الفهم والتفكير، مؤكدا أن ذلك هي المستويات الدنيا لأهداف التعلم علي سلم بلوم، وطالما أن ذلك كذلك فاختبار المهارات العليا للتفكير يتطلب الا نشغل بال الطالب بحفظ المعلومات او نطلب منه تذكرها اثناء الامتحان .

واضاف نائب وزير التربية والتعليم لشئون التعليم الفني السابق، أن من هنا طبقت فكرة الاوبن بوك Open Book بايجابياتها و سلبياتها والتي تسمح للطالب بالدخول بالمصادر المعرفية الخاصة بالمقرر الذي يؤدي فيه الامتحان أو ان يرفق واضع الامتحان ورقة او كراسة مفاهيم Formula Sheet تحتوي علي كل ما يحتاجه الطالب من معلومات تساعده علي حل الأسئلة دون الحاجة لحفظ او استرجاع قوانين او نظريات او جداول او احصائيات او تواريخ تم دراستها اثناء العام الدراسي.

وحول سؤال الدكتور أحمد الجيوشي عن هل هناك فرق بين أن يدخل الطلاب بكتب الوزارة بعد أن دون علية الملحوظات الخاصة به قد قام بالبحث عنها وبين أن تزوده الوزارة بكراسة المفاهيم يراها الطالب لأول مرة اثناء الامتحان، أفاد الدكتور الجيوشى أن الفرق في رأيي الاكاديمي و التربوي كبير ومهم جدا.

ويكمل أن اذا تركت الحرية للطالب في انتقاء مصادره فهذا يعني ان الطالب يتحمل المسئولية وحده عن توافر ما يحتاجه من معلومات تغنيه عن الحفظ ولا يحق له مطلقا ان يشتكي من غياب اي معلومة يحتاجها اثناء الامتحان.

أما اذا كانت المصادر المعرفية هي كراسة او ورقة مفاهيم يضعها واضع الامتحان وفق رؤيته هو لما يمكن ان يحتاجه الطالب ليستعين بها لأول مرة اثناء الامتحان، فهنا تنقل المسئولية بالكامل عن مدي شمول ورقة مفاهيم لواضعيها ولن تكون هناك اي مسئولية علي الطالب في هذه الحالة.

واشار الدكتور احمد الجيوشي أن ذلك قد يفتح بابا للجدل لا ينتهي اثناء الامتحانات، بل ويفتح بابا للجدل عن توافق ذلك مع فكرة الاوبن بوك ذاتها والتي تلقي مسئوليات وواجبات معينة علي الطالب مقابل ما له من حقوق.

وكان قد قال الجيوشى عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، عن قرار منع إصحاب الكتاب داخل لجان الامتحانات إن الوزارة أبرمت عقدا مع طلاب الثانوية العامة منذ البداية ولا يمكن تغييره الان قبل الامتحانات بشهرين .

وأضاف نائب وزير التربية والتعليم لشئون التعليم الفني السابق، أن ما يتم التعامل به في أولى وثانية ثانوي في الامتحانات و نظامها هو عقد بين الوزارة و الطلاب ولا يجوز تغييره، عندما يصل هؤلاء الطلاب لسنة ثالثة الا لمصلحة الطالب و بموافقته لان العقد شريعة المتعاقدين.

ومن جانبه قال الدكتور رضا مسعد الخبير التربوي، إن وزارة التربية والتعليم فى صدد البحث عن نظام ثابت لتطوير شكل الامتحان وأن فى كل عام تقابل الوزارة بعض المشكلات التى تقوم بالعمل على إيجاد حلول لها.

وصرح الدكتور مسعد فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن ذلك عائد بسبب طبيعة إنشاء نظم جديدة الامتحانات وأن هذه النظم لا بد لها من عدة سنوات حتى تثبت طريقتها، وأن الوزارة تقوم بتعديل بعض اللوائح كل عام لتفادى مشكلات من المتوقع أن تحدث أو حل مشكلات قد ظهرت من قبل.

واضاف الخبير التربوي، أن قرار الوزير بمنع الطلاب من اصطحاب الكتب المدرسية أو التابلت، يمكن أن يكون أحد إجراءات التعديل بسبب إساءة استخدام الطلبة التابلت او الكتب المدرسية، مشيرا إلى أن المدرسين الخصوصيين يكتبون للطلاب فى بعض صفحات الكتب والهوامش بتوقعات الأسئلة بذلك تختفى فكرة أن يقوم الطالب بالبحث بنفسة من الكتاب.

وأوضح الرئيس السابق لقطاع التعليم العام بوزارة التربية والتعليم، أن الوزارة سوف تقوم بإعطاء الطلاب لورقة المفاهيم التى تحتوى على المعلومات الأساسية التى يحتاج إليها الطلاب لمنع أى من حالات الغش، وأن القرار يعد محاولة من محاولات الوزارة لمعالجة بعض من المشكلات التى ظهرت فى السنوات السابقة.

واستطرد أن الوزارة ما زالت فى مرحلة التخطيط والتطوير لوضع نظام ثابت الامتحانات، وأن ذلك الامر لم ينته فى عام واحد بل سوف يستغرق بعض الوقت حتى يتم التوصل إلى نظام يحق مبدأ العدل للجميع .

أوضح أن الطالب المذاكر سيتمكن من الإجابة عن الامتحان سواء كان ورقيا أو إلكترونيا لأن نظام الأسئلة واحد، مشيراً إلى أن الوزارة تسعى فقط لوضع امتحان يمكن تصحيحه بأقل قدر من التدخل البشري.

وعن أراء الطلاب قالت نجلاء توفيق طالبة ثانوية عامة : ورقة المفاهيم دي بتبقي فاضية ومفهاش حاجة ، واللي فيها ميكملش ربع معلومات المنهج ، يا ريت يسمحوا يا اما بدخول الكتاب يا يعملو مذكرة بفهرس فيها كل المعلومات الكاملة والقوانين ويسلموها لنا يوم الامتحان غير كده مش هينفع.

بينما علق طلاب الثانوية العامة 2022 على قرار الوزير فقال مازن بدر طالب ثانوية عامة : يعني من أول السنة محدش فينا حفظ كلمة في منهج ودلوقتي يفاجئونا ان ممنوع اصطحاب الكتاب ؟!..

قبل الامتحان بشهرين تقول لنا مفيش كتاب وفي ورقة مفاهيم .. ازاي امتحان اوبن بوك من غير بوك ؟".