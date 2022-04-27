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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

شراكة منتظرة بين دى ماريا ويوفنتوس ورحيل نيمار وراموس عن سان جيرمان

صدى البلد

كشفت تقارير إعلامية عن شراكة منتظرة بين أنخيل دي ماريا نجم فريق باريس سان جيرمان الفرنسي والسيدة العجوز نادى يوفنتوس الإيطالي فى قادم الأيام.

ذكرت التقارير الإعلامية أن الأرجنتيني أنخيل دى ماريا قد يوقع عقدًا لمدة موسم واحد مع نادى يوفنتوس الإيطالي بنهاية عقده مع باريس سان جيرمان هذا الصيف.

وأشارت إلى أن الأرجنتيني باولو ديبالا سيرحل عن صفوف فريق يوفنتوس الإيطالي والبديل قد يكون دي ماريا خلال الميركاتو الصيفي.

وشددت على أن رحيل الأرجنتيني دى ماريا يأتي ضمن ثورة إحلال وتجديد في نادى باريس سان جيرمان قد تشمل رحيل الإسباني سيرجيو راموس والبرازيلي نيمار أيضا.

كانت صحيفة آس الإسبانية كشفت عن انتهاء مشوار النجم الأرجنتيني آنخيل دي ماريا مع باريس سان جيرمان، وأنه أصبح بحكم المؤكد رحيله عن النادي خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وينتهي عقد دي ماريا مع باريس سان جيرمان عقب نهاية الموسم الحالي، وكان اللاعب ينتظر تجديد عقده خلال الأشهر الماضية لمدة موسم واحد على الأقل، لكن الأمور سارت بشكل مختلف تماماً.

وأوضحت الصحيفة في تقريرها أن عدم إشراك آنخيل دي ماريا في مباراة العودة ضد ريال مدريد بمثابة الرسالة الواضحة من إدارة النادي بعدم وجود أي نية لتجديد العقد

وأكدت التقرير أن باريس لا ينوي تقديم عرض لدي ماريا، رغم أن اللاعب قدم أداء مميز للغاية خلال الفترة التي كان يعاني فيها نيمار من الإصابة

ونوهت إلى أن النادي الباريسي يدرس التعاقد مع لوكاس باكيتا نجم ليون لتعويض رحيل آنخيل دي ماريا في الصيف، بينما يتلقى نجم ريال مدريد السابق عروضاً من بنفيكا وبعض الأندية الأرجنتينية.

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