تخلصك من دهون البطن.. فوائد تشجعك على ممارسة تمارين القوة

التمارين المنتظمة مفيدة لك ، ويمكن أن تساعدك على إنقاص الوزن، يمكنك البدء ببطء ، وإيجاد طرق تناسب المزيد من النشاط البدني في حياتك.

للحصول على أكبر فائدة ، يجب أن تحاول الحصول على القدر الموصي به من التمارين لعمرك، إذا تمكنت من القيام بذلك ، فستشعر بتحسن ، وتساعد في منع العديد من الأمراض أو السيطرة عليها ، وربما تعيش لفترة أطول.

فوائد ممارسة الرياضة وتمارين القوة

1- تساعدك على التحكم في وزنك، إلى جانب النظام الغذائي ، تلعب التمارين دورًا مهمًا في التحكم في وزنك ومنع السمنة ، للحفاظ على وزنك ، يجب أن تساوي السعرات الحرارية التي تتناولها وتشربها الطاقة التي تحرقها، لإنقاص الوزن ، يجب استخدام سعرات حرارية أكثر مما تأكله وتشربه.

2- تقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب، التمرين يقوي قلبك ويحسن الدورة الدموية، يؤدي زيادة تدفق الدم إلى رفع مستويات الأكسجين في الجسم، يساعد هذا في تقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب مثل ارتفاع الكوليسترول ومرض الشريان التاجي والنوبات القلبية ، يمكن أن تؤدي ممارسة التمارين الرياضية بانتظام أيضًا إلى خفض ضغط الدم ومستويات الدهون الثلاثية.

3- تساعد جسمك على التحكم في سكر الدم ومستويات الأنسولين، يمكن أن تخفض التمارين من مستوى السكر في الدم وتساعد على عمل الأنسولين بشكل أفضل، هذا يمكن أن يقلل من خطر الإصابة بمتلازمة التمثيل الغذائي ومرض السكري من النوع 2 ، وإذا كنت مصابًا بالفعل بأحد هذه الأمراض ، فيمكن أن تساعدك التمارين على التعامل معها.

4- تساعدك على الإقلاع عن التدخين، قد تسهل ممارسة الرياضة الإقلاع عن التدخين عن طريق تقليل الرغبة الشديدة في التدخين وأعراض الانسحاب، يمكن أن يساعد أيضًا في الحد من الوزن الذي قد تكتسبه عند الإقلاع عن التدخين.

5- تحسين صحتك العقلية والمزاج، أثناء التمرين ، يفرز جسمك مواد كيميائية يمكن أن تحسن مزاجك وتجعلك تشعر بمزيد من الاسترخاء، يمكن أن يساعدك ذلك في التعامل مع التوتر وتقليل خطر الإصابة بالاكتئاب .

6- تساعد في الحفاظ على مهارات التفكير والتعلم، تحفز التمارين جسمك على إفراز البروتينات والمواد الكيميائية الأخرى التي تعمل على تحسين بنية ووظيفة عقلك.

7- تقوية عظامك وعضلاتك، يمكن أن تساعد التمارين المنتظمة الأطفال والمراهقين في بناء عظام قوية، في وقت لاحق من الحياة ، يمكن أن يبطئ أيضًا من فقدان كثافة العظام الذي يأتي مع تقدم العمر، يمكن أن يساعدك القيام بأنشطة تقوية العضلات على زيادة كتلة العضلات وقوتها أو الحفاظ عليها.

8- تقلل من خطر الإصابة ببعض أنواع السرطان ، بما في ذلك سرطان القولون والثدي والرحم وسرطان الرئة .

9- تحسن نومك، يمكن أن تساعدك التمرين على النوم بشكل أسرع والبقاء نائمين لفترة أطول.

المصدر medlineplus