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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مرأة

زيت السمك والشاي الأخضر.. 5 علاجات سريعة لالتهابات الجسم

صدى البلد

علاجات منزلية سريعة لالتهاب المفاصل تساعد في تخفيف الأعراض  الالتهاب فهي تعمل كمضاد للالتهاب وتثبط جهاز المناعة.

إليك أبرز تلك العلاجات يقدمها موقع هيلث:

1-زيت السمك وزيت الزيتون:
 

هناك مركبت في زيت الزيتون ، يسمى أوليوكانثال تساعد على منع الالتهاب ويمكن استخدام زيت الزيتون 
بدلاً من الدهون الأخرى ، مثل الزبدة في نظامك الغذائي لخفض السعرات الحرارية الزائدة.

2-الشاي الأخضر


تشتهر مادة البوليفينول الموجودة في الشاي الأخضر بخصائصها التي تحمي المفاصل ومضادة للالتهابات. مضادات الأكسدة وهي العوامل الرئيسية التي تثبط جهاز المناعة.

3-فيتامين سي


يساعد تناول الأطعمة الغنية بفيتامين C  لمحاربة تأكل الغضروف. يمكن أن يؤدي نقص فيتامين سي إلى ضعف الغضروف 
تشمل الفواكه والخضروات التي تحتوي على فيتامين سي ما يلي:

الفواكه الحمضية مثل البرتقال والجريب فروت
الفواكه الاستوائية مثل البابايا والجوافة والأناناس
جميع أنواع التوت مثل الفراولة والتوت
الشمام
كيوي
طماطم
الخضروات الصليبية مثل القرنبيط والبروكلي واللفت
الفلفل
 

4-فيتامين د:


يمكن أن يساعد فيتامين د في منع تلف  الغضروف وتعد أفضل الأطعمة الغنية بفيتامين د:

الحليب المدعم
البيض
المأكولات البحرية مثل السلمون البري  والسردين والجمبري
تشمل الأطعمة الأخرى المدعمة بفيتامين د أو الكالسيوم ما يلي:
زبادي
عصير البرتقال
حبوب الإفطار
التوفو

 

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5-ألاحماض الدهنية أوميجا -3


أحماض أوميجا 3 الدهنية هي أصح الدهون للأشخاص الذين يعانون من التهاب المفاصل أو غيرها من الاضطرابات الالتهابية. وهو يعمل عن طريق قمع إنتاج الإنزيمات التي تكسر الغضروف ، وبالتالي تقلل الالتهاب.
الأطعمة الغنية بأحماض أوميجا 3 الدهنية هي:

بذور الكتان المطحون وزيت بذور الكتان
عين الجمل
سمك السلمون البري أو الطازج أو المعلب
سمك مملح
الماكريل ، ولكن ليس الإسقمري الملك
السردين
الأنشوجة
تراوت قوس قزح
محار المحيط الهادئ
بيض أوميغا 3 المدعم
 

 

زيت السمك زيت الزيتون الشاى الأخضر فيتامين سي فيتامين د الأحماض الدهنية

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