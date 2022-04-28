زيت السمك والشاي الأخضر.. 5 علاجات سريعة لالتهابات الجسم

علاجات منزلية سريعة لالتهاب المفاصل تساعد في تخفيف الأعراض الالتهاب فهي تعمل كمضاد للالتهاب وتثبط جهاز المناعة.

إليك أبرز تلك العلاجات يقدمها موقع هيلث:

1-زيت السمك وزيت الزيتون:



هناك مركبت في زيت الزيتون ، يسمى أوليوكانثال تساعد على منع الالتهاب ويمكن استخدام زيت الزيتون

بدلاً من الدهون الأخرى ، مثل الزبدة في نظامك الغذائي لخفض السعرات الحرارية الزائدة.

2-الشاي الأخضر



تشتهر مادة البوليفينول الموجودة في الشاي الأخضر بخصائصها التي تحمي المفاصل ومضادة للالتهابات. مضادات الأكسدة وهي العوامل الرئيسية التي تثبط جهاز المناعة.

3-فيتامين سي



يساعد تناول الأطعمة الغنية بفيتامين C لمحاربة تأكل الغضروف. يمكن أن يؤدي نقص فيتامين سي إلى ضعف الغضروف

تشمل الفواكه والخضروات التي تحتوي على فيتامين سي ما يلي:

الفواكه الحمضية مثل البرتقال والجريب فروت

الفواكه الاستوائية مثل البابايا والجوافة والأناناس

جميع أنواع التوت مثل الفراولة والتوت

الشمام

كيوي

طماطم

الخضروات الصليبية مثل القرنبيط والبروكلي واللفت

الفلفل



4-فيتامين د:



يمكن أن يساعد فيتامين د في منع تلف الغضروف وتعد أفضل الأطعمة الغنية بفيتامين د:

الحليب المدعم

البيض

المأكولات البحرية مثل السلمون البري والسردين والجمبري

تشمل الأطعمة الأخرى المدعمة بفيتامين د أو الكالسيوم ما يلي:

زبادي

عصير البرتقال

حبوب الإفطار

التوفو





5-ألاحماض الدهنية أوميجا -3



أحماض أوميجا 3 الدهنية هي أصح الدهون للأشخاص الذين يعانون من التهاب المفاصل أو غيرها من الاضطرابات الالتهابية. وهو يعمل عن طريق قمع إنتاج الإنزيمات التي تكسر الغضروف ، وبالتالي تقلل الالتهاب.

الأطعمة الغنية بأحماض أوميجا 3 الدهنية هي:

بذور الكتان المطحون وزيت بذور الكتان

عين الجمل

سمك السلمون البري أو الطازج أو المعلب

سمك مملح

الماكريل ، ولكن ليس الإسقمري الملك

السردين

الأنشوجة

تراوت قوس قزح

محار المحيط الهادئ

بيض أوميغا 3 المدعم

