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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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فن

فنان من طراز خاص.. روجينا توجه رسالة إلى رشوان توفيق

روجينا بصحبه رشوان
روجينا بصحبه رشوان توفيق

نشرت الفنانة روجينا صورة بصحبة الفنان رشوان توفيق، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “انستجرام”.

وعلقت روجينا علي الصورة، كاتبة: “الفنان العظيم القدير رشوان توفيق دمت فى احسن صحة ودام عطائك، هو نور فى اى مكان لان النور مصدرة قلبة فنان من طراز خاص اخلاصة فى الفن هو عملة نادرة، اتشرفت بوجودى جنبك وجميع العاملين فى مسلسل #أنحراف اتشرفوا بيك يااستاذنا ياعظيم رشوان توفيق”.

مسلسل انحراف الحلقة 28 .. روجينا تكشف سر قتلها لـ محمد لطفي

روجينا لصدى البلد: كنت خايفة من شخصيتي في مسلسل انحراف.. فيديو

كشفت الحلقة 28 من مسلسل انحراف، بطولة النجمة روجينا، السر في قيام الدكتورة حور الشخصية التي تقدمها النجمة روجينا، بقتل رجل الأعمال طلعت الدقاق الشخصية التي يقدمها الفنان محمد لطفي.

أوضحت الحلقة أن طلعت الدقاق دمر حياة حور، ونصب على والدها الشخصية التي تقدمها الفنان القدير رشوان توفيق، و كان السبب الرئيسي في وفاته من الحسرة والقهر بعد النصب عليه، وطرده من منزله.

حملت حلقة اليوم من المسلسل العديد من المفاجآت الخاصة بشخصية الدكتور "حور"، والأسباب التي جعلتها تقوم بقتل رجل الأعمال طلعت الدقاق" محمد لطفي"، وكانت بداية الحلقة مع استمرار حور في سرد تفاصيل ما حدث لها لصديقتها الدكتورة سارة" ندى عادل"، والتي كشفت لها تفاصيل حياتها، وأنها كانت تعيش مع والدتها عبد الحميد سند" رشوان توفيق"، حياة كلها هدوء وحب قبل ظهور طلعت الدقاق" محمد لطفي"، الذي نصب على والدتها في مليون جنيه، وجعله يقترض من البنوك، ويتم طرده من منزله، بعد فشله في سداد القرض الذي حصل عليه من البنك، ويتوفى بحسرته على ما حدث له.

وكشفت حور "روجينا" لصديقتها سارة "ندى عادل"، أنها حاولت الانتحار بعد وفاة والدها ولكنها فشلت، وتم نقلها إلى مستشفى الأمراض النفسية، وهنا انتهت الحلقة، لتخلق حالة من التعاطف الشديد مع شخصية حور، وأن الظلم الذي تعرضت لها دفعها للانتقام لأي شخص مظلوم خاصة بعدما دمر طلعت الدقاق "محمد لطفي" حياتها.

الفنانة روجينا روجينا الفنان رشوان توفيق رشوان توفيق مسلسل انحراف

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