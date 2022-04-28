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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

روجينا لصدى البلد: كنت خايفة من شخصيتي في مسلسل انحراف.. فيديو

النجمة روجينا
النجمة روجينا

قالت النجمة روجينا، أنها كانت معجبة بسيناريو مسلسل انحراف، لكنها كانت متخوفة من لعب هذه الشخصية (حور)، وعلقت: «كنت خايفة اني هقدر أعمل الشخصية دي ولا لأ، وأنا عادة جبانة جدا قدام أي شخصية بتجيلي، لحد ما حد يحمسني للدور، وده اللي عمله معايا المخرج رؤوف عبد العزيز.

وأضافت روجينا خلال ندوة موقع صدى البلد الإخباري: «وأنا بدي المخرج رؤوف عبد العزيز ورق السيناريو قولتله قولي أنا اقدر اعمل الشخصية دي ولا لأ، فقالي تعمليها جدا ولايقة عليكي، قولتله بس صعبة أوي، فقالي لأ بس تقدري تعمليها». 

وتابعت روجينا، أنها حينما تجد شخص يثق في إمكانياتها تبدأ بعدها تدرس الشخصية التي تلعبها، لافتة إلى أن الشخصية مركبة ولا أحد يعلم عنها إن كنت طبيبة نفسية أم مريضة نفسياً.

واضافت روجينا، أنها أحبت شخصية الدكتورة حور، وتعاطفت معها لرفضها للظلم وخاصة ظلم المرأة، مؤكدة أن المرأة تتعامل بشكل لا تستحقه، وأن القضايا التي يتناولها مسلسل انحراف كلها تمس المرآة المصرية، مع اختلاف البيئات والأعمار.

واستطردت، روجينا: «كل قضية من المسلسل لها أبطالها الأساسيين، وحور هي همزة الوصل بين كل هذه القضايا، مؤكدة أنها ذاكرت الشخصية جيدا وخافت منها وأحبتها في نفس الوقت، مؤكدة أنها كانت حريصة على السلاسة في تلون الشخصية خلال الأحداث.

وأكدت روجينا أنها سعيدة بردود الأفعال حول المسلسل والشخصية، قائلة: «مبسوطة إن في ناس مع وناس تانية ضد شخصية حور بمسلسل انحراف، وهو ده الفن، لأن الجمهور دائما مختلف، فهتلاقي في ناس أحبت الشخصية، وناس تانية بتقول لأ ازاي تحقق العدالة بايدها، وهو انها وجدت أن العدالة تكون غائبة أحيانا».

وحول جرأة قضايا مسلسل انحراف، قالت روجينا أن هذا الشيء أقلقها وأقلق جميع صناع المسلسل، لافتة إلى أن المسلسل تناول شرائح المجتمع كله، لأنها طبيبة أمراض نفسية تغوص في عمق القضايا وتحاول نصرة المظلوم بطريقتها.

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مسلسل انحراف الحلقة 27.. روجينا تصدم جمهورها وتكشف شخصيتها الحقيقية

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المخرج رؤوف عبد العزيز: "روجينا تاريخ كبير ولسه عندها أكتر".. فيديو

نجوم مسلسل انحراف في ضيافة صدي البلد 

حل نجوم وصناع مسلسل انحراف، ضيوفا على موقع صدى البلد الإخباري، في ندوة صحفية ليلة أمس الجمعة 22 مارس، للاحتفال بالنجاح الكبير الذي حققه المسلسل في الموسم الدرامي الرمضاني الحالي لعام 2022. 

وحضر المخرج رؤوف عبد العزيز، والنجمة روجينا، والنجمة لوسي، والفنان رامي الطمباري، والفنانة نانسي صلاح، والمستشار الإعلامي للمسلسل/ إسلام غنيم، للاحتفال بنجاح المسلسل الذي حققه ووضعه في قائمة المسلسلات الأعلى مشاهده خلال الموسم الدرامي الرمضاني الحالي. 

وكشف نجوم وصناع مسلسل انحراف، كواليس التصوير، التي حدثت بداية من التحضير، مرورا، بالتصوير الفعلي له، وسيقوم موقع صدى البلد الإخباري، بنشر فيديوهات وأخبار ندوة المسلسل تباعا عبر الموقع الإلكتروني، والقناة الرسمية على موقع الفيديوهات يوتيوب. 

 

ملخص أحداث مسلسل انحراف

مسلسل "انحراف"، مأخوذ عن أحداث حقيقية، تدور فى دراما تشويقية مليئة بالغموض حول عن إنحراف عدد من الشخصيات عن الطبيعة البشرية يصطدمون بطبيبة نفسية التي تقدمها النجمة روجينا، و تقرر تعديل المسار بطريقتها الخاصة.

 

أبطال مسلسل انحراف

يشارك النجمة روجينا بطولة مسلسل" انحراف" كل من الفنانة القديرة لوسي، وسيدة المسرح العربي سميحة أيوب، وعبد العزيز مخيون، وأحمد فؤاد سليم، ومحمد لطفي، ورانيا محمود ياسين، ومحمد كيلاني، وأحمد صفوت، وسما إبراهيم، وميدو عادل، ومحمد مهران، وتأليف مصطفى شهيب، وإخراج رؤوف عبدالعزيز.

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