بسبب خلل خطير.. شركة أودي تستدعي 19 ألف سيارة

تواجه شركة "أودي" الألمانية أزمة تقنية جديدة تتعلق بسلامة سياراتها الكهربائية الرائدة في الولايات المتحدة الأمريكية، حيث أعلنت الشركة عن استدعاء ما يقرب من 19,000 سيارة من طرازي "إي ترون" (e-tron) و"إي ترون سبورت باك" (e-tron Sportback) من فئة الـ SUV.

ويأتي هذا الإجراء الوقائي بعد اكتشاف خلل خطير في نظام المكابح قد يؤدي في أسوأ الحالات إلى فقدان القدرة على إيقاف السيارة بالطريقة التقليدية، مما يضع حياة الركاب والمشاة في خطر داهم نتيجة تراجع قوة الكبح أو فقدانها تمامًا.

خلل في التصنيع يهدد سلامة السائقين

أوضحت التقارير الفنية أن سبب الاستدعاء يعود إلى عيب تصنيعي في الوصلة الرابطة بين دواسة المكابح ومعزز الكبح (Brake Booster)؛ حيث يكمن الخطر في احتمالية انفصال الدواسة عن المعزز أثناء القيادة. وفي حال وقوع هذا الانفصال، يصبح السائق غير قادر على استخدام نظام الكبح الرئيسي، وقد يضطر للاعتماد كليًّا على نظام كبح الطوارئ الإلكتروني لإيقاف المركبة، وهو سيناريو يزيد بشكل كبير من احتمالية وقوع الحوادث والاصطدامات نتيجة زيادة مسافة التوقف المطلوبة.

إجراءات آودي لحماية عملائها في 2026

استجابةً لهذا التهديد الأمني، أكدت أودي أنها بصدد إخطار جميع الملاك المتأثرين بهذا الخلل لمراجعة مراكز الخدمة المعتمدة في أسرع وقت ممكن.

وستقوم الشركة بفحص المركبات المتضررة وإجراء الإصلاحات اللازمة وتأمين وصلات نظام المكابح مجانًا دون تحميل العملاء أي تكاليف إضافية. وشددت الشركة على أن سلامة الركاب تظل أولويتها القصوى، خاصة في ظل المنافسة الشرسة في سوق السيارات الكهربائية لعام 2026، حيث أصبحت معايير الأمان هي الفيصل الأول في تقييم جودة العلامات التجارية الفاخرة.

### تداعيات الاستدعاء على ثقة المستهلك

يمثل هذا الاستدعاء ضربة جديدة لقطاع السيارات الكهربائية الذي يعاني بالفعل من سلسلة من التحديات التقنية المتعلقة بالبرمجيات والقطع الميكانيكية المعقدة.

ويرى خبراء الصناعة أن تكرار مثل هذه العيوب في أنظمة حيوية مثل المكابح قد يدفع المستهلكين إلى التردد قبل اقتناء السيارات الكهربائية عالية الأداء.

ومع ذلك، فإن سرعة استجابة أودي واعترافها بالخلل يعكسان رغبة الشركة في الحفاظ على شفافيتها مع جمهورها، مؤكدة أن الاعتمادية الميكانيكية يجب أن تظل مرافقة دائمًا للتطور التكنولوجي في عالم المحركات الصديقة للبيئة.