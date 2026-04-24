بخدعة بسيطة.. لصوص يسرقون 33 سيارة بقيمة 2 مليون دولار

في واقعة صادمة كشفت عن ثغرة أمنية لا تتعلق بالتكنولوجيا بل بسلوك أصحاب السيارات، تمكنت عصابة مكونة من 5 أفراد من سرقة 33 سيارة فاخرة تقدر قيمتها الإجمالية بأكثر من 2 مليون دولار.

والمفاجأة التي فجرتها التحقيقات هي أن الجناة لم يستخدموا أي تقنيات معقدة للاختراق أو القرصنة الإلكترونية، بل اعتمدوا على "أبسط خدعة ممكنة"؛ وهي البحث عن السيارات التي تركها أصحابها دون إغلاق الأبواب مع وجود المفاتيح داخلها، مما حول هذه الوحوش الميكانيكية إلى صيد سهل المنال في مناطق راقية بمقاطعة "أورانج".

استهداف الماركات العالمية وتفكيك أنظمة التتبع

ركزت العصابة نشاطها على أرقى العلامات التجارية العالمية مثل "لامبورغيني" و"فيراري"، حيث استغلوا إهمال البعض في تأمين سياراتهم داخل مواقف السيارات أو أمام المنازل.

وبمجرد الاستيلاء على السيارة، كان اللصوص يقومون على الفور بنزع أجهزة تتبع المواقع (GPS) لقطع الطريق أمام السلطات، ومن ثم نقل هذه السيارات خارج الولاية لإعادة بيعها بهويات مزيفة، وهو ما يعكس دقة تنظيم هذه المجموعة رغم بساطة وسيلة السرقة التي اتبعوها في البداية.

خسائر تتجاوز قيمة السيارات.. احتيال بمليون دولار

لم تتوقف خسائر الضحايا عند فقدان سياراتهم الفاخرة فحسب، بل امتدت لتشمل عمليات احتيال مالي واسعة؛ حيث استغل السارقون البطاقات الائتمانية والمقتنيات الثمين التي وجدوها داخل السيارات المسروقة لتنفيذ عمليات شراء وهمية واحتيالية بلغت قيمتها نحو مليون دولار إضافي.

هذه الحادثة، التي تصدرت عناوين الأخبار في عام 2026، سلطت الضوء على أن أفخم أنظمة الحماية في العالم لا يمكنها التصدي لخطأ بشري بسيط مثل نسيان إغلاق الأبواب، مما جعل من هذه القضية "درسًا قاسيًا" في أصول التأمين الشخصي.

بعد ملاحقات أمنية مكثفة، تمكنت السلطات من القبض على المشتبه بهم الخمسة، لتنتهي بذلك واحدة من أغرب سلاسل السرقة في تاريخ الولاية.

ويرى خبراء أمن السيارات أن هذه الواقعة تثبت أن اللصوص يفضلون دائمًا الطريق الأقل مقاومة؛ فبينما تستثمر الشركات المليارات في حماية الترددات والإشارات اللاسلكية، يظل "القفل اليدوي" هو خط الدفاع الأول.

إن عودة السرقات لأساليب بدائية في قلب عصر الذكاء الاصطناعي تحتم على مالكي السيارات الفاخرة إعادة النظر في عاداتهم اليومية، فالحذر يظل دائمًا هو الضمان الحقيقي للأمان.