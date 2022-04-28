المخرج رؤوف عبد العزيز: "روجينا تاريخ كبير ولسه عندها أكتر".. فيديو

قال المخرج رؤوف عبد العزيز، إن فكرة مسلسل انحراف، جاءته منذ شهر يوليو عام 2021، مشيرا إلى أنه كان متحمس للعمل مع النجمة روجينا لأنها ممثلة من العيار الثقيل.

وأضاف رؤوف عبد العزيز، خلال ندوة موقع صدى البلد الإخباري، إنه اتفق مع روجينا على العمل معها كما كان يأمل، وكان لديه عدد من الأفكار، لكن روجينا عرضت عليه فكرة للإطلاع عليها.

وتابع رؤوف عبد العزيز، أن روجينا كانت مترددة في فكرة تقديم دورها في مسلسل انحراف، لكنه حينما قرأ الدور حمسها له وقال لها: «لأ هو ده لأنه انسب حاجة تطلع من روجينا حاجات مختلفة لم يراها الجمهور من قبل».

واستطرد رؤوف عبد العزيز قائلاً، إن روجينا لديها تاريخ كبير، وأدوار مختلفة تركت علامة لدى الجمهور، لكنه أكد أن روجينا لديها الكثير الذي لم يخرج أمام المشاهد، وهناك مناطق لم تلعبها تمثيليا مع أنها قادرة على لعب ذلك بشكل مختلف.

وأوضح رؤوف عبد العزيز، أن التحضير لمسلسل انحراف، أخذ وقتا طويلا، وأن اسم المسلسل استقروا عليه بعد فترة من التحضير، مؤكدا أن الاسم مستوحى من دراما العمل وليس العكس.

وأشارت روجينا والمخرج رؤوف عبد العزيز، أن اسم المسلسل، استقروا عليه بعد شهر من التحضير للورق، وأكد رؤوف أن فكرة اختيار القضايا المستوحاة من قضايا حقيقية، اخذت مجهود كبير حيث أنهم فاضلوا بين أكثر 50 قضية مختلفة، حتى يتم الاستقرار على القضايا التي سيتم تناولها درامياً في المسلسل.

حل نجوم وصناع مسلسل انحراف، ضيوفا على موقع صدى البلد الإخباري، في ندوة صحفية ليلة أمس الجمعة 22 مارس، للاحتفال بالنجاح الكبير الذي حققه المسلسل في الموسم الدرامي الرمضاني الحالي لعام 2022.

وحضر المخرج رؤوف عبد العزيز، والنجمة روجينا، والنجمة لوسي، والفنان رامي الطمباري، والفنانة نانسي صلاح، والمستشار الإعلامي للمسلسل/ إسلام غنيم، للاحتفال بنجاح المسلسل الذي حققه ووضعه في قائمة المسلسلات الأعلى مشاهده خلال الموسم الدرامي الرمضاني الحالي.

وكشف نجوم وصناع مسلسل انحراف، كواليس التصوير، التي حدثت بداية من التحضير، مرورا، بالتصوير الفعلي له، وسيقوم موقع صدى البلد الإخباري، بنشر فيديوهات وأخبار ندوة المسلسل تباعا عبر الموقع الإلكتروني، والقناة الرسمية على موقع الفيديوهات يوتيوب.

ملخص أحداث مسلسل انحراف

مسلسل "انحراف"، مأخوذ عن أحداث حقيقية، تدور فى دراما تشويقية مليئة بالغموض حول عن إنحراف عدد من الشخصيات عن الطبيعة البشرية يصطدمون بطبيبة نفسية التي تقدمها النجمة روجينا، و تقرر تعديل المسار بطريقتها الخاصة.

أبطال مسلسل انحراف

يشارك النجمة روجينا بطولة مسلسل" انحراف" كل من الفنانة القديرة لوسي، وسيدة المسرح العربي سميحة أيوب، وعبد العزيز مخيون، وأحمد فؤاد سليم، ومحمد لطفي، ورانيا محمود ياسين، ومحمد كيلاني، وأحمد صفوت، وسما إبراهيم، وميدو عادل، ومحمد مهران، وتأليف مصطفى شهيب، وإخراج رؤوف عبدالعزيز.