الدوري الفرنسي.. باريس سان جيرمان في نزهة كروية أمام ستراسبورج

يحل فريق باريس سان جيرمان ضيفا ثقيلا على نظيره ستراسبورج، اليوم، الجمعة، في تمام التاسعة مساء، على ملعب المينو، ضمن منافسات الجولة الـ 35، من مسابقة الدوري الفرنسي.

ويدخل فريق باريس سان جيرمان بقيادة مديره الفني الأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو، مباراة اليوم بدون أي ضغوط بعدما حسم الفريق لقب الدوري الفرنسي “رسميا" عقب تعادله مع لانس 1-1 في الجولة الماضية.

وخاض فريق باريس سان جيرمان 34 مباراة في مسابقة الدوري الفرنسي هذا الموسم، فاز في 24 لقاء، وتعادل 6 مواجهات، وخسر في 4 مناسبات.

ورفع باريس سان جيرمان رصيده من الألقاب لـ 10 في بطولة الدوري الفرنسي، بالتساوي مع سانت إيتيان، كأكثر الفرق المتوجة بالمسابقة على مر تاريخها.

على الجانب الآخر، يطمح فريق ستراسبوج في تحقيق الفوز على باريس سان جيرمان في مباراة الليلة، لاقتحام المربع الذهبي، والحفاظ على حظوظه في حجز مقعد أوروبي الموسم المقبل.

يذكر أن باريس سان جيرمان تفوق على ستراسبورج بأربعة أهداف مقابل هدفين في لقاء الدور الأول من مسابقة الدوري الفرنسي.

ترتيب باريس سان جيرمان وستراسبورج:

يتصدر فريق باريس سان جيرمان جدول ترتيب مسابقة الدوري الفرنسي برصيد 78 نقطة، وبفارق 13 نقطة عن مارسيليا صاحب المركز الثاني، بينما يتواجد ستراسبورج في المركز السادس بـ 56 نقطة.