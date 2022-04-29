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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أخبار السيارات| أكيورا تكشف تفاصيل وأسعار "انتجرا 2023".. وتويوتا تقدم سوبرا بناقل حركة يدوي

أخبار السيارات
أخبار السيارات

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة متنوعة من أخبار السيارات خلال الساعات الماضية، بجانب تقارير جديدة عن أسعار ومواصفات السيارات، وتقارير عالمية، نستعرض أبرزها في التالي:

 

قائمة بأحدث أسعار ومواصفات سيارات جيب في السوق المصري.. صور

تعتبر علامة جيب التجارية من أشهر العلامات في فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات ذات الدفع الرباعي والموجهة الى الطرق الوعرة، وتقوم الشركة بطرح عدد الموديلات العالمية في السوق المصري للسيارات سنوياً وتمتلك شعبية كبيرة ومميزة داخل الأسواق، وقد شهدت سيارات جيب زيادة سعرية مؤخراً في السوق المصري سنتعرف عليها في السياق التالي. 

 

نفس محرك سيفيك Si.. أكيورا تكشف تفاصيل وأسعار "انتجرا 2023"

بعد غياب عن ساحة المنافسة لأكثر من عقدين من الزمن، تعود سيارة "أكيورا  انتجرا" موديل 2023 إلى تشكيلة صانع السيارات الفاخرة،  وستصل إلى الوكلاء هذا الصيف بسعر يبدأ من 31،895 دولارًا ، مع نفس مجموعة نقل الحركية لطراز "هوندا  سيفيك".

 

تويوتا تقدم سوبرا 2023 بناقل حركة يدوي مع حزمة ترقيات أخرى.. صور

أعلنت  تويوتا  اليابانية أنها ستوفر طراز "سوبرا" موديل 2023 بناقل حركة يدوي، من 6 سرعات وسيكون متوفر لدى وكلاء الولايات المتحدة الأمريكية أواخر العام الحالي.

 

نفس محرك تربو بقوة أقل.. بورشة تكشف عن 911 سبورت كلاسيك بناقل يدوي

كشفت "بورشه" عن سيارتها الجديدة، بورشة 911 سبورت كلاسيك التي تأتي بنفس محرك طراز 911 توربو ، وإن كان ذلك بقدرة أقل تبلغ 543 حصانًا و 442 رطلاً من عزم الدوران.

 

الانتقال للمستوى التالي قريبا.. فولكس فاجن تحول ID Buzz لشاحنة بيك أب

نشر كبير مصممي  فولكس فاجن  كلاوس زيسيورا ثورة تشويقية لشاحنة بيك أب مستوحاة من الميني فان "فولكس فاجن ID Buzz" الـ MPV متعددة الأغراض.

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