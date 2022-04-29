أخبار السيارات| أكيورا تكشف تفاصيل وأسعار "انتجرا 2023".. وتويوتا تقدم سوبرا بناقل حركة يدوي

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة متنوعة من أخبار السيارات خلال الساعات الماضية، بجانب تقارير جديدة عن أسعار ومواصفات السيارات، وتقارير عالمية، نستعرض أبرزها في التالي:

تعتبر علامة جيب التجارية من أشهر العلامات في فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات ذات الدفع الرباعي والموجهة الى الطرق الوعرة، وتقوم الشركة بطرح عدد الموديلات العالمية في السوق المصري للسيارات سنوياً وتمتلك شعبية كبيرة ومميزة داخل الأسواق، وقد شهدت سيارات جيب زيادة سعرية مؤخراً في السوق المصري سنتعرف عليها في السياق التالي.

بعد غياب عن ساحة المنافسة لأكثر من عقدين من الزمن، تعود سيارة "أكيورا انتجرا" موديل 2023 إلى تشكيلة صانع السيارات الفاخرة، وستصل إلى الوكلاء هذا الصيف بسعر يبدأ من 31،895 دولارًا ، مع نفس مجموعة نقل الحركية لطراز "هوندا سيفيك".

أعلنت تويوتا اليابانية أنها ستوفر طراز "سوبرا" موديل 2023 بناقل حركة يدوي، من 6 سرعات وسيكون متوفر لدى وكلاء الولايات المتحدة الأمريكية أواخر العام الحالي.

كشفت "بورشه" عن سيارتها الجديدة، بورشة 911 سبورت كلاسيك التي تأتي بنفس محرك طراز 911 توربو ، وإن كان ذلك بقدرة أقل تبلغ 543 حصانًا و 442 رطلاً من عزم الدوران.

نشر كبير مصممي فولكس فاجن كلاوس زيسيورا ثورة تشويقية لشاحنة بيك أب مستوحاة من الميني فان "فولكس فاجن ID Buzz" الـ MPV متعددة الأغراض.