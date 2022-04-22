أبرزها توقف إنتاج بورشه وأودي وخسائر لرينو.. تأثير الحرب الروسية على أوكرانيا

تسبب الغزو الروسي لأوكرانيا في إحداث موجة من الآثار السلبية متتالية في قطاع السيارات بالكامل ومشاكل في سلاسل التوريد والإمدادات حول العالم كما دفع الهجوم الشركات إلى وقف الشحن إلى روسيا أو تعليق العمليات هناك.

في السطور التالية ترصد "صدى البلد" أبرز تأثيرات الحرب الروسية الأوكرانية على قطاع السيارات، وفقا لما جاء في تقرير "أوتو موتيف يوروب".

" رينو تبيع حصتها في AvtoVAZ"

قال المدير المالي لمجموعة رينو الفرنسية تييري بيتون إن المجموعة في مراحل متقدمة جدا و"تحرز تقدما" في التفاوض بشأن مستقبل منشأتها الروسية أفتوفاز التي تسعى لنقل ملكيتها لمستثمر آخر، عقب تعليق العمليات وسط الحرب في أوكرانيا، والعقوبات الاقتصادية على روسيا.

أوقفت العلامة التجارية الفرنسية عملياتها في روسيا وستقيم مستقبل AvtoVAZ ، التي تمتلك 68 % من أسهمها، فيما تمتلك شركة Rostec الروسية النسبة المتبقية.

" رينو تسجل خسائر في الربع الأول من 2022"

سجلت رينو انخفاضًا في إيرادات الربع الأول من العام 2022، الحرب الروسية الأوكرانية ومشاكل في سلاسل توريد أشباه الموصلات مما اثر على حجم الإنتاج والمبيعات.

وقالت المجموعة، التي تنتج أيضًا سيارات ماركة داسيا ولادا، إن إيراداتها تراجعت بنسبة 2.7 % في الربع الأول على أساس سنوي لتصل إلى 9.75 مليار يورو (10.6 مليار دولار). وباستثناء أنشطة شركتي AvtoVAZ و رينو روسيا ، انخفضت الإيرادات بنسبة 1.1٪ لتصل إلى 8.9 مليار يورو.

قال المدير المالي لرينو تييري بيتون إن سوق السيارات "تعطلت بشدة بسبب الصراع في أوكرانيا وأزمة أشباه الموصلات والتضخم".

"تراجع مبيعات السيارات في أوروبا"

تراجعت مبيعات السيارات الجديدة في القارة العجوز في شهر مارس، وهو التراجع الذي يدخل شهره التاسع على التوالي بسبب تعطل سلاسل التوريد بعد الحرب الروسية.

أظهرت بيانات من اتحاد الصناعة الأوروبي ACEA أن تسجيل السيارات الجديدة تراجع على أساس سنوي بنسبة 19 % لتصل إلى 1.13 مليون في أسواق الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة والرابطة الأوروبية للتجارة الحرة في الربع الأول من 2022.

"ستيلانتس توقف خطوط إنتاجها في روسيا"

قال إريك لافورج ، رئيس وحدة المركبات التجارية الخفيفة في ستيلانتس فرع أوروبا، إن شركة ستيلانتس أوقفت الإنتاج في مصنعها الخاص بالشاحنات في روسيا بسبب عدم وجود قطع غيار ومواد خام.

وأعلنت Stellantis في وقت سابق إنها ستعلق حركة الواردات والصادرات من روسيا ، بعد غزو أوكرانيا في فبراير. تدير المجموعة مصنعًا للسيارات في منطقة كالوغا، على بعد 180 كيلومترًا (120 ميلًا) جنوب غرب موسكو ، بالشراكة مع ميتسوبيشي ، حيث تصنع شاحنات متوسطة الحجم لماركات سيتروين و أوبل و بيجو.

"فولكس فاجن توقف خطوط إنتاجها في سلوفاكيا"

أوقفت مجموعة فولكس فاجن الألمانية خطوط إنتاجها مؤقتًا في مصنعها بمنطقة براتيسلافا ، سلوفاكيا ، بسبب نقص قطع الغيار والإمدادات، وقال متحدث باسم المصنع لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) إن الإنتاج سيتوقف من الاثنين إلى الجمعة، وهو المصنع المسؤول عن بناء فولكس فاجن Touareg و بورشه كايين و أودي Q7 و أودي Q8 .

قالت فولكس فاجن إن توقف الإنتاج مرتبط بنقص أشباه الموصلات ومشاكل سلسلة التوريد الناجمة عن الحرب في أوكرانيا.