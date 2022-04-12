لمحبي الهاتشباك.. أحدث أسعار رينو ستيب واي موديل 2022

شهدت النسخة رينو ستيب واي موديل 2022 ارتفاعًا بالقيمة التسويقية خلال الأيام القليلة الماضية، وتعد هذه النسخة واحدة من أبرز الإصدارات المقدمة داخل السوق المصري من فئة الهاتشباك الرياضية والتي تقدم عبر فئتين من التجهيزات.

وفي هذا السياق يقدم موقع "صدى البلد" الاخباري احدث اسعار ومواصفات السيارة رينو ستيب واي موديل 2022.

رينو ستيب واي موديل 2022

مواصفات السيارة رينو ستيب واي موديل 2022

تعتمد السيارة رينو ستيب واي موديل 2022 على محرك 4 سلندر رباعي الاسطوانات، سعة 1600 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 110 حصانا، و 148 نيوتن/متر من العزم الاقصى للدوران.

رينو ستيب واي موديل 2022

وتنتقل السرعة إلى منظومة الدفع الامامي عن طريق علبة تروس أوتوماتيكية من 5 سرعات، مع امكانية التسارع من نقطة الاستعداد 0 حتى الوصول لسرعة 100 كيلومتر في الساعة، خلال مدة زمنية تستغرق 12.3 ثانية.

رينو ستيب واي موديل 2022

ودعمت السيارة رينو ستيب واي موديل 2022 بجنوط رياضية يبلغ قياسها 16 بوصة، مع مصابيح حادة المظهر واقطاب ثنائية على جانبي السقف، ومصابيح ضباب على جانبي الصادم الامامي، بالاضافة إلى مرايات جانبية كهربائية، وحساسات ركن خلفية لسهولة الاصطفاف.

رينو ستيب واي موديل 2022

وحصلت السيارة رينو ستيب واي موديل 2022 على عدد 2 من الوسائد الهوائية AIRBAGS، وفرامل ABS مانعة للانغلاق، وبرنامج التوزيع الالكتروني للمكابح EBD، و 4 نوافذ كهربائية، ومثبت سرعة، وقفل مركزي، بالاضافة إلى مكيف هواء، وشاشة لعرض الوسائط المتعددة.

أسعار السيارة رينو ستيب واي موديل 2022 بعد الزيادات الاخيرة

الفئة الأولى SW رينو ستيب واي موديل 2022 بقيمة قدرها 290 الف جنيه.

الفئة الثانية SW NAV رينو ستيب واي موديل 2022 بقيمة قدرها 299 الف جنيه.