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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

رينو تُشوق لنموذج هيدروجيني جديد قادم في 19 مايو.. صور

رينو تُشوق لنموذج
رينو تُشوق لنموذج هيدروجيني جديد قادم في 19 مايو

أكدت الشركة الفرنسية العريقة "رينو" أن أحدث سياراتها الجددية ستأتي لأول مرة في حدث تشانج ناو لعام 2022 بتاريخ 19 مايو، حيث تم الإعلان عن النموذج الأولي الذي لم يذكر اسمه بعد في فبراير الماضي مع مجموعة توليد حركة هيدروجينية واستخدام مواد مستدامة.

يذكر أن حدث تشانج ناو يعد الحدث الأكبر في العالم ويختص في عرض أحدث الابتكارات، ويجمع البلوجرز من جميع انحاء العالم المهتمين بتحديات كوكب الأرض.

رينو تُشوق لنموذج هيدروجيني جديد قادم في 19 مايو

استعرض الإعلان التشويقي الأول عن هيكل السيارة الخارجي، بينما ركزت الصورة الجديدة التي نشرتها رينو احدث ابتكارات التصميم الجديدة، ويمكن رؤية شعار رينو المضاء والطلاء متعدد الألوان حسب الطلب الذي يجمع بين درجات اللون الأزرق والأخضر والبنفسجي، تعتبر هذه العناصر لا تزال غير كافية لتخمين نوع الهيكل للمفهوم الذي يمكن أن يكون هاتشباك مثل رينو 5 سوبرميني أو رياضي متعدد الاستخدامات مثل ميجان إي-تك.

رينو تُشوق لنموذج هيدروجيني جديد قادم في 19 مايو

من غير المعروف حتى الآن ما إذا كانت الشركة الفرنسية ستنطلق في طريق محرك الاحتراق الداخلي الذي يعمل بالهيدروجين كما فعلت تويوتا مع جي آر يارس إكسبيرمينتال و كورولا ريس كار. سيُعلن المزيد عن هذا النموذج الأولي في حدث تشانج ناو الذي يستضيفه جراند باليه إفيمير، وبرج إيفل في باريس، فرنسا، بين 19 و 21 مايو.

رينو تُشوق لنموذج هيدروجيني جديد قادم في 19 مايو

لم يتناول البيان الصحفي الأخير محرك الهيدروجين كما تم وصفه في الإعلان الأصلي، ومع ذلك، فهي تتحدث عن سيارة ذات نموذجية فريدة تجسد رؤية المجموعة للتنمية المستدامة والتزاماتها، في لمستقبل تعتبر رينو لاعبًا نشطًا في مجموعات نقل الحركة الهيدروجينية لأنها تقدم بالفعل شاحنات إنتاج مزودة بخلايا وقود الهيدروجين من خلال مشروع هيفيا.

 

الفرنسية تشانج ناو فبراير ميجان رياضي هاتشباك رينو

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