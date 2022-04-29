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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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سيارات

نفس محرك سيفيك Si.. أكيورا تكشف تفاصيل وأسعار "انتجرا 2023"

أكيورا انتجرا
أكيورا انتجرا

بعد غياب عن ساحة المنافسة لأكثر من عقدين من الزمن، تعود سيارة "أكيورا  انتجرا" موديل 2023 إلى تشكيلة صانع السيارات الفاخرة،  وستصل إلى الوكلاء هذا الصيف بسعر يبدأ من 31،895 دولارًا ، مع نفس مجموعة نقل الحركية لطراز "هوندا  سيفيك".

أكيورا انتجرا

وفقا لموقع "كار آند درايفر"، المتخصص في السيارات والنقل، أنه على الرغم من أن هوندا تتوافر مع ناقل حركة يدوي بست سرعات فقط، إلا أن  أكيورا انتجرا 2023  تأتي بشكل قياسي مع ناقل حركة أوتوماتيكي متغير باستمرار (CVT). سعر البدء من انتجرا يجعلها أغلى بـ 3580 دولارًا عن هوندا سيفيك ، لكن انتجرا مع ناقل الحركة اليدوي من ست سرعات الاختياري يبدأ من 36895 دولارًا ، مما يجعلها 8580 دولارًا أكثر من هوندا سيفيك Si. الطريقة الوحيدة للحصول على سيارة أكيورا انتجرا بناقل حركة يدوي  هي مع حزمة A-Spec وحزم التكنولوجيا المتقدمة، والتي تتضمن أشياء مثل ترس تفاضلي محدود الانزلاق (قياسي في سيفيك Si)، و مخمدات تكيفية (غير متوفرة في هوندا سيفيك Si) ، وشاشة رأسية مع الشحن اللاسلكي.

أكيورا انتجرا

يمكن الحصول على أكيورا انتجرا 2023 مع ناقل حركة أوتوماتيكي ذو تعشيق مستمر CVT وحزمة A-Spec ، مقابل 33895 دولارًا ، وهي حزمة تضيف زخارف سوداء ، وسبويلر على شفة السيارة، وعجلات مقاس 18 بوصة ، وشارات A-Spec. بينما في الكابينة الداخلية للسيارة التي تتلقى معالجة A-Spec نجد دواسات من الفولاذ المقاوم للصدأ وإبر حمراء في لوحة العدادات وخياطة باللون الأحمر للمقاعد. تؤدي إضافة حزمة التكنولوجيا ، التي تتضمن المخمدات التكيفية وشاشة تعمل باللمس أكبر حجمًا ، إلى زيادة السعر إلى 36895 دولارًا. على عكس هوندا سيفيك Si ، المتوفر بإطارات الصيف ، فإن انتجرا تقدم فقط العجل المطاط لجميع المواسم.

أكيورا انتجرا

تأتي أكيورا انتجرا 2023 بمحرك رباعي الأسطوانات سعة 1.5 لتر مع شاحن توربيني هو نفسه الموجود في سيفيك سي ، وهو ينتج نفس القوة البالغة 200 حصان ويقدم  192 رطلاً من عزم الدوران. أثناء الاختبارات العملية اثبت المحرك أنه مع Civic Si المجهزة بناقل حركة يدوي، يستطيع الشارع من 0 إلى 60 ميل في الساعة خلال 6.8 ثانية وخلال ربع ميل في 15.1 ثانية بسرعة 94 ميل في الساعة.

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