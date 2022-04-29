فولكس فاجن تكشف عن تصميم سيارة بيك اب تستند إلى ID BUZZ.. صور

احتفلت شركة فولكس فاجن باليوم العالمي للتصميم من خلال الكشف عن صورة رسمية لتصميم نسخة بيك أب جديدة كلياً من الميني فان الشهيرة التي أطلقتها مؤخراً ID Buzz، ولم تعلن العلامة التجارية الألمانية عن الكثير من التفاصيل، لكنها أشارت إلى أنه في الطريق من كونه مجرد فكرة إلى الإنتاج.

تعتمد سيارة البيك اب الغريبة الجديدة على طراز ID Buzz، وجاءت بواجهة خلفية فريدة من نوعها مع صندوق خلفي مفتوح، كما ضمت تغييرات آخرى مثل الأبواب الخلفية الأقصر، وكسوة هيكل من البلاستيك، وخطوة لصعود الصندوق الخلفي، كما يُمكننا رؤية الجنوط المحسنة ديناميكياً والسقف بلون مختلف، وقسم داخلي قابل للإزالة.

تشير التوقعات ان السيارة الجديدة من المفترض أن تتشارك المحركات والبطاريات مع نسخة الميني فان، والتي تحتوي على بطارية ليثيوم أيون بقدرة 82 كيلوواط/ساعة، ومحرك كهربائي خلفي يولد قوة تصل الى 201 حصان وعزم اقصى للدوران 310 نيوتن/متر، وأكدت فولكس فاجن أنه من المتوقع أن يتبعها المزيد من إصدارات البطاريات بمستويات مختلفة من الطاقة في 2023.

قال الرئيس التنفيذي لفولكس فاجن أمريكا مؤخراً أن الشركة تبحث بنشاط عن سيارة بيك أب كهربائية، ولم يتم تقرير أي شيء بعد، لكنه اشار الى ان البيك أب الكهربائية هي فرصة العمر، لأن الكهرباء هي المستقبل، والعملاء أكثر انفتاحاً على سيارات البيك أب الكهربائية.