الانتقال للمستوى التالي قريبا.. فولكس فاجن تحول ID Buzz لشاحنة بيك أب

نشر كبير مصممي فولكس فاجن كلاوس زيسيورا ثورة تشويقية لشاحنة بيك أب مستوحاة من الميني فان "فولكس فاجن ID Buzz" الـ MPV متعددة الأغراض.

ووفقا لموقع "كار آند درايفر" المتخصص في السيارات والنقل، تعهدت مجموعة فولكس فاجن بالفعل ببيع عدة إصدارات مختلفة من الميني فان ID Buzz الكهربائية، منها إصدار"People" بقاعدة عجلات طويلة مخصصة للسوق الأمريكي، بالإضافة إلى نسخة قاعدة العجلات القصيرة ذات الخمسة مقاعد "People" وقاعدة العجلات القصيرة إصدارا "Cargo" لأوروبا. ولكن يبدو أن هذه لن تكون نهاية المطاف، لقد ألمحت فولكس فاجن بقوة إلى إصدار الـ camper كما سيتم طرح شاحنة بيك آب من الميني فان حيث نشر كبير المصممين كلاوس زيسيورا على صفحته الرسمية بموقع تبادل الفيديوهات والصور "انستجرام"، صورة تقدم عرضًا لمثل هذا النموذج ، مصحوبًا بالسؤال: "هل يجب أن ننتقل إلى المستوى التالي؟".

فور طرحه السؤال، انهالت الإجابات على "كلاوس" بـ "نعم" من قبل متابعيه ومحبين العلامة التجارية الألمانية “فولكس فاجن”، في الوقت نفسه ، زعم تقرير لوكالة رويترز أن فولكس فاجن تفكر في إنتاج هذه البيك آب في الولايات المتحدة جنبًا إلى جنب مع ID.Buzz العادية.

الصورة التي نشرها "كلاوس" لا تعتمد على نسخة الإنتاج التجاري من ID باز، على مفهوم ID.Buzz المقدم لأول مرة في عام 2017 ، والذي تميّز بقضبان سقف ملونة، في حالة طرح مثل هذه النسخة في السوق ، فمن المحتمل أن تتبنى نفس المظهر لنموذج إنتاج ID.Buzz. ويمكن للوصلة بين المقصورة الداخلية وسرير البيك أب أن تتكيف مع المظهر الأكثر تقليدية.

تجدر الإشارة إلى أن مفهوم ميكروباص 2001 الذي تم تقديمه زمان، والذي كان بمثابة مصدر إلهام قوي للميني فان ID.Buzz ، تم تصميمه بنسخة شاحنة بيك آب أيضًا لكنه لم يتحول لمركبة إنتاج تجاري أبدا وظل مجرد مشروع.