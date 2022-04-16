عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

فولكس فاجن تسجل نمواَ بنسبة 65% في مبيعات السيارات الكهربائية.. تفاصيل

فولكس فاجن تسجل نمواَ
فولكس فاجن تسجل نمواَ هائلاً في مبيعات السيارات الكهربائية

كشفت مجموعة فولكس عن مبيعاتها من السيارات الكهربائية خلال الربع الأول من عام 2022 والتي شهدت زيادة بنسبة 65% عن الأشهر الثلاثة الأولى خلال مقارنة بنفس الفترة من عام 2021، وذك على الرغم من الاضطرابات المستمرة في سلاسل التوريد، مثل النقص في اشباه الموصلات والحرب بين روسيا وأوكرانيا.

 

جاءت السيارة الكهربائية الأكثر مبيعاً طراز ID 4 والتي باعت فولكس فاجن منها 30,300 سيارة من إجمالي 99,100 سيارة كهربائية تم بيعها في جميع انحاء العالم، وشكلت الكروس أوفر 30.5% من إجمالي مبيعات السيارات الكهربائية لجميع العلامات التجارية لعملاق صناعة السيارات.

فولكس فاجن تسجل نمواَ هائلاً في مبيعات السيارات الكهربائية

جاءت سيارة فولكس فاجن ID 3 في المركز الثاني حيث باعت منها 13,000 سيارة، ثم أودي Q4 إي ترون بـ 10.700 سيارة، وأودي إي ترون بـ 10.300 سيارة، ثم بورشه تايكان بـ 9,500 سيارة، وتشير البيانات أن علامة فولكس فاجن هي الأكثر بيعاً في المجموعة، حيث باعت 53,400 سيارة كهربائية في الربع الأول، تليها أودي بـ 24,200 سيارة وبورشه بـ 9,500 سيارة وسكودا بـ 8,800 سيارة، ثم سيات / كوبرا بـ 2,200 سيارة.

فولكس فاجن تسجل نمواَ هائلاً في مبيعات السيارات الكهربائية

كانت المجموعة هي الأفضل مبيعاً في السوق الألمانية في أوروبا، حيث باعت ععداً كبيراً من السيارات يصل الى 58,400 سيارة كهربائية بين يناير ومارس 2022، وعلى الرغم من أن هذه كانت زيادة مذهلة بنسبة 33.5 في المائة عن نفس الفترة من عام 2021، إلا أنها لم تكن السوق الأسرع نمواً، حيث تم بيع 28,800 سيارة كهربائية من المجموعة فقط في الصين، ولكنه نمو كبير يقدر بـ 360.5 % مقارنة بنفس الفترة العام الماضي.

 

يُذكر أن مبيعات السيارات الكهربائية من المجموعة في أمريكا كانت أقل عدداً، حيث تم بيع 7,900 سيارة كهربائية فقط، بزيادة قدرها 16.2 في المائة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

السيارات الكهربائية ID 4 الكروس اوفر مبيعات اوروبا السوق الألمانية أمريكا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر أسطوانة البوتاجاز الجديد بعد زيادة أسعار البنزين اليوم

بعد بلاغ خطف مواطن.. إخلاء سبيل طاقم عمل برنامج كريزي تاكسي

"أمي ماتت غضبانة عليا" .. اعترافات قاتل زوجته وحماه بالإسماعيلية

أشرف هلال: تتوقع زيادة أسعار الاجهزة الكهربائية مرة أخرى

لا زيادة في الأسعار.. الحكومة تزف خبرا مفرحا للمواطنين بعد ارتفاع البنزين

ضرب الطراد "موسكفا".. تطور خطير بين روسيا وأوكرانيا ينذر بمواجهة أكبر

الاختيار 3 الحلقة 14.. السيسي: محدش عارف مين بيحكم البلد مرسي ولا مكتب الإرشاد ولا خيرت الشاطر

بايدن يصافح شبح.. موقف محرج لرئيس أمريكا أمام الجميع

موضوعات متعلقة

ألفا روميو تستعد لاستبدال ميتو بالكهرباء فقط.. صور

سيارة Team Fordzilla P1 الافتراضية تتحول إلى واقع.. صور

سييتروين تكشف عن سيارة السوبر ميني الاقتصادية "C3 You".. صور

بــ 100 مليون دولار.. ملياردير أمريكي يعرض يخته الخاص للبيع| صور

تويوتا تكشف عن سوبرا الرياضية بناقل حركة يدوي لعشاق السباقات.. صور

سيارة بورشة LMDh الخارقة تتألق بمحرك Twin-Turbo V8 أثناء اختبارها.. صور

رينو تُشوق لنموذج هيدروجيني جديد قادم في 19 مايو.. صور

جينيسيس تكشف الستار عن سبيديوم X الكهربائي.. صور

ترشيحاتنا

حسن يوسف: سعاد حسنى كانت سيئة الحظ وتوفيت بشكل لم نتوقعه.. فيديو

الزمالك يتصدر والأهلي وصيفا.. ترتيب جدول الدوري بعد مباراتي الجولة الـ 14

ليلة النصف من رمضان 2022 .. احذر 5 أدعية فيها واغتنمها بـ7 عبادات

صمت دولي.. الرئاسة الفلسطينية: اعتداء الاحتلال الإسرائيلي على المسجد الأقصى جرائم حرب

المسلمين في قلب الانتخابات الفرنسية .. لوبان تتعهد بحظر ارتداء الحجاب في فرنسا .. وماكرون يستغل سياستها المتشددة لقلب الطاولة لصالحه

علاقة محرمة في رمضان |حكاية فتاة الجيزة.. قتلها عشيقها بسبب فلوس مخدرات

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

انتهاك وتدنيس.. ماذا حدث في 12 ساعة من المواجهات الدامية بين الشباب الفلسطيني الصائم وقوات الإحتلال؟

تلذذ بعذابه.. لماذا ارتضى القصبجي التنازل كملحن كوكب الشرق لعازف عود بفرقتها؟

أحمد فهمي ضيف شرف الحلقة 14 من مسلسل مكتوب عليا مع أكرم حسني

الرئيس السيسي يجتمع بقادة القوات المسلحة.. فيديو وصور

فيديو

سبب حذف فان دام صوره مع رامز من حسابه الرسمي.. فيديو جراف

صدمة.. ماذا ينتج عن اصطدام نيزك بالأرض؟.. فيديو جراف

الرئيس السيسي يجتمع بقادة القوات المسلحة.. فيديو وصور

25 قرشاً وثبات سعر السولار.. تعرف على أسعار البنزين وأسطوانة البوتاجاز الجديدة

المزيد

ساحة رأي

الحنيفية .. سنة الله في الكون إلى يوم القيامة

محمد ناجي زاهي يكتب: الاختيار يعالج أفكار الجماعة المسمومة

خالد الشناوي يكتب: كبسولات رمضانية

تي.. السيدة العظيمة

حسام الفقي يكتب: «الاختيار 3» وإفشال مخطط خطف مصر

الابتسامة أقصر طريق لمحبة القلوب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

الجهر بالمعصية

أحمد آل علي

الاقتصاد العالمي.. بين مطرقة الأزمات وسندان الحروب

سمية عبدالمنعم

ونس روحي

عبدالمعطى أحمد

وانتصرت مصر في رمضان

مديحة عاشور

ياسر جلال نجم دراما رمضان 2022

محمود دياب

هذا هو حالهم الآن

نسرين حجاج

يوتيرن

نيفين منصور

الحسرة في انتظارك!

اﻟﻤﺰﻳﺪ