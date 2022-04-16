فولكس فاجن تسجل نمواَ بنسبة 65% في مبيعات السيارات الكهربائية.. تفاصيل

كشفت مجموعة فولكس عن مبيعاتها من السيارات الكهربائية خلال الربع الأول من عام 2022 والتي شهدت زيادة بنسبة 65% عن الأشهر الثلاثة الأولى خلال مقارنة بنفس الفترة من عام 2021، وذك على الرغم من الاضطرابات المستمرة في سلاسل التوريد، مثل النقص في اشباه الموصلات والحرب بين روسيا وأوكرانيا.

جاءت السيارة الكهربائية الأكثر مبيعاً طراز ID 4 والتي باعت فولكس فاجن منها 30,300 سيارة من إجمالي 99,100 سيارة كهربائية تم بيعها في جميع انحاء العالم، وشكلت الكروس أوفر 30.5% من إجمالي مبيعات السيارات الكهربائية لجميع العلامات التجارية لعملاق صناعة السيارات.

فولكس فاجن تسجل نمواَ هائلاً في مبيعات السيارات الكهربائية

جاءت سيارة فولكس فاجن ID 3 في المركز الثاني حيث باعت منها 13,000 سيارة، ثم أودي Q4 إي ترون بـ 10.700 سيارة، وأودي إي ترون بـ 10.300 سيارة، ثم بورشه تايكان بـ 9,500 سيارة، وتشير البيانات أن علامة فولكس فاجن هي الأكثر بيعاً في المجموعة، حيث باعت 53,400 سيارة كهربائية في الربع الأول، تليها أودي بـ 24,200 سيارة وبورشه بـ 9,500 سيارة وسكودا بـ 8,800 سيارة، ثم سيات / كوبرا بـ 2,200 سيارة.

فولكس فاجن تسجل نمواَ هائلاً في مبيعات السيارات الكهربائية

كانت المجموعة هي الأفضل مبيعاً في السوق الألمانية في أوروبا، حيث باعت ععداً كبيراً من السيارات يصل الى 58,400 سيارة كهربائية بين يناير ومارس 2022، وعلى الرغم من أن هذه كانت زيادة مذهلة بنسبة 33.5 في المائة عن نفس الفترة من عام 2021، إلا أنها لم تكن السوق الأسرع نمواً، حيث تم بيع 28,800 سيارة كهربائية من المجموعة فقط في الصين، ولكنه نمو كبير يقدر بـ 360.5 % مقارنة بنفس الفترة العام الماضي.

يُذكر أن مبيعات السيارات الكهربائية من المجموعة في أمريكا كانت أقل عدداً، حيث تم بيع 7,900 سيارة كهربائية فقط، بزيادة قدرها 16.2 في المائة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.