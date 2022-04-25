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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

فولكس فاجن تحصل على إعادة تحديث بعد شكوى العملاء.. صور

فولكس فاجن تحصل على
فولكس فاجن تحصل على إعادة تحديث بعد شكوى العملاء

تعرض برنامج فولكس فاجن جولف Mk8 في أوروبا لمشاكل برمجية، مما دفع الشركة إلى القيام بعملية استدعاء شملت عشرات الآلاف من السيارات في عام 2020 من خلال مقرها فولفسبرج، وكانت وظيفة مكالمة الطوارئ والكاميرا العكسية السبب الرئيسي في ذلك، ولكن كان على فولكس فاجن معالجة مشكلة أكبر، وهي مشكلة اشتكى منها المالكون من خلل في نظام المعلومات والترفيه وبطء شديد في الاستجابة لمدخلات المستخدم.

فولكس فاجن تحصل على إعادة تحديث بعد شكوى العملاء

لاحظت فولكس فاجن المشكلات التي واجهها المستخدمون الأوائل وقررت تجديد نظام الوسائط المتعددة للطراز المضغوط في منتصف ديسمبر 2021 ، أعلنت العلامة التجارية الألمانية عن نظام معلومات ترفيهي MIB3 تم تجديده بشكل كبير مع تحسينات كبيرة في الأجهزة، يتمتع النظام الموجود على الرقاقة (SOC) بقدرة تزيد بنسبة 25 في المائة عن ذي قبل، في حين أن بطاقة الرسوميات لديها ثلاثة أضعاف أداء سابقتها.

فولكس فاجن تحصل على إعادة تحديث بعد شكوى العملاء

قرر الصحفيون اختبار النظام من خلال استعارة Golf R-Line المبنية حديثًا بمحرك 1.5 TSIوعلبة تروس يدوية بست سرعات، ويبدو أن نظام المعلومات والترفيه أسرع بكثير من ذي قبل، ولكن هناك مشكلة رئيسية واحدة، وهي أولئك الذين اشتروا السيارة بالفعل عالقون في النظام القديم. 

 

تتواصل فولكس فاجن مع المالكين لدفع برنامج جديد من شأنه أن يؤدي إلى "تقليل الحمل الأساسي وبالتالي تحسين أداء البرامج والوظائف".

يمكن للبرنامج الجديد أن يفعل الكثير فقط فيما يتعلق بتسريع المعلومات والترفيه، حيث تحولت سيارة الجولف التي يتم تزويدها بمعالج Qualcomm Snapdragon 820A القديم إلى مجموعة شرائح أكثر قوة. 

فولكس فاجن تحصل على إعادة تحديث بعد شكوى العملاء

من المؤكد أن المعلومات والترفيه الأسرع هي خطوة في الاتجاه الصحيح لواحدة من أشهر السيارات المتوفرة في أوروبا، وذلك كونها جزءًا من مجموعة فولكس فاجن، تشاركها الجولف مع أمثال سكودا أوكتافيا وسيات ليون، وتصفح المنتديات المخصصة وستكتشف أن بعض المالكين لديهم أيضًا تجارب سيئة مع الإعداد، سواء أكانوا أخطاء برمجية أو واجهة مستخدم بطيئة.

 

تقول JATOإنه تم تسجيل عدد يصل الى 205.408 سيارة في العام الماضي، مما يجعلها السيارة الأكثر مبيعًا في قارة اوروبا، وقد انخفض الطلب بنسبة 27.9% مقارنة بعام 2020 وبنسبة هائلة بلغت 50% مقارنة بالعام السابق، وجاءت بيجو 208 في المركز الثاني بعدد بمبيعات وصلت الى 196869 أقل بـ 8539 فقط من أيقونة فولكس فاجن.

فولكس فاجن تحصل على إعادة تحديث بعد شكوى العملاء
فولكس فاجن فولفسبرج السيارات MIB3 الألمانية Golf R-Line Qualcomm

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